[스브스夜] '식포일러' 김도윤, '흑돼지 화덕 구이' 식포일러 공개···최강록, "괜히 미슐랭 1스타가 아냐"

김도윤이 흑돼지 화덕 구이의 식포일러를 공개했다.



28일 방송된 SBS '식포일러'에서는 김도윤이 지리산 흑돼지 화덕 구이를 선보였다.



이날 방송에서 김도윤 셰프는 하루 종일 숙성시킨 흑돼지로 화덕 구이를 선보였다. 보기만 해도 군침이 도는 비주얼에 윤남노와 데프콘은 기대감을 감추지 못했다.



이에 김도윤 셰프는 "바비큐 먹으면서 환희를 느꼈으면 좋겠다"라고 했다. 그리고 그의 바람대로 윤남노와 데프콘은 시식 후 감격의 포옹을 나눴다.



특히 데프콘은 "우와 감동이다. 이거야 이거"라며 "김도윤 셰프는 천재다. 껍질의 바삭함과 쫄깃쫄깃한 고기의 식감이 어우러진다"라고 감탄했다.



그리고 윤남노는 "입안에서 탱탱볼처럼 왔다 갔다 한다"라고 거들어 눈길을 끌었다.



최강록 역시 "괜히 미슐랭 1스타가 아니지"라며 김도윤 셰프의 바비큐에 박수를 보냈다.



또한 데프콘은 "사실 고기를 걸어놓고 전시만 하니 울화가 치밀었는데 먹어보니 숙성은 큰 테마였다. 숙성을 한 보람이 있다"라고 평가했다.



이에 김도윤은 "환희가 느껴지더라 표정에서. 기분이 너무 좋았다 통쾌하고. 누구한테 통쾌했냐면 로꾸뽕뽕에게 통쾌했다"라고 말해 웃음을 자아냈다.



이날 김도윤은 자신이 만든 흑돼지 화덕 구이의 식포일러로 화덕을 꼽았다. 그는 "하루 먼저 와서 만든 화덕 덕에 이런 맛이 나는 것 같다"라고 했다.



하지만 이후 그는 "있어 보이려고 말 안 했는데 사실 껍데기에 뜨거운 물을 부은 다음 소금을 뿌리면 삼투압 현상으로 인해 수분이 표면으로 이동한다. 이때 열을 가하면 표면의 수분이 증발하면서 겉이 빠삭하게 익는다. 이것이 식포일러"라며 "화덕 없이도 오븐이나 에어 프라이어에도 성공할 수 있다"라고 설명했다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)