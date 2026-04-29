"UAE의 OPEC 탈퇴 결정은 미국에 승리"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

아랍에미리트(UAE)가 28일(현지시간) 주요 산유국 연합체인 석유수출국기구(OPEC) 및 OPEC+(OPEC과 러시아 등 주요 산유국 10개국의 연대체)를 탈퇴한다고 선언한 것은 오랜 기간 OPEC 체제에 불만을 가져왔던 미국의 승리를 의미한다는 분석이 나옵니다.실제로 도널드 트럼프 미 대통령은 미국이 중동 OPEC 회원국들의 안보를 지켜주는 동안 그들이 유가를 높게 유지하고 있다며 오랜 기간 OPEC을 공개적으로 비판해왔습니다.지난 1월 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 연설에서는 사우디아라비아와 OPEC이 유가를 내려야 한다고 압박하기도 했습니다.로이터 통신은 "UAE의 OPEC 탈퇴는 2018년 유엔 총회 연설에서 OPEC이 유가를 올려 전 세계를 착취하고 있다고 비난한 트럼프 대통령의 승리를 의미한다"라고 평가했습니다.UAE의 탈퇴는 OPEC의 가격 통제력 약화로 이어져 장기적으로 소비자들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.미 CNN 방송은 "OPEC의 힘을 약화시키는 것은 장기적으로 (미국) 소비자들에게 이로울 수 있다"며 "UAE는 역내 두 번째로 큰 산유국으로, OPEC 회원국 규정에 따른 제약 없이 자유롭게 원유를 생산할 수 있는 주요 신규 경쟁자로 시장에 등장하게 된다"라고 평가했습니다.다만, OPEC 약화가 유가에 하방 압력을 가져오는 만큼 미국 내 에너지 업체에 미치는 장기적인 영향은 확실하지 않다고 CNN은 분석했습니다.경제적 영향보다 정치적 의미에 주목하는 분석도 나옵니다.컬럼비아대 글로벌 에너지정책센터의 대니얼 스터노프 선임연구원은 미 매체 악시오스에 "이번 결정은 사우디아라비아의 핵심 우선순위 중 하나와의 결별을 의미한다"며 "UAE가 이번 전쟁에서 이웃 국가들보다 미국, 이스라엘, 프랑스 등이 더 믿을 수 있는 동맹임을 확인한 상황에서 나온 것"이라고 분석했습니다.그는 호르무즈 해협이 봉쇄되고 걸프해역 산유국이 생산량을 감축한 현 상황에서 단기적인 영향은 제한적일 수 있지만 이번 결정이 정치적으로 갖는 의미는 중대하다고 평가했습니다.뉴욕타임스(NYT)는 "UAE는 역내에서 독자 노선을 강화하며 이스라엘과 더욱 긴밀한 관계를 추진해왔고, 사우디가 예멘 정부군을 지원해온 것과 달리 예멘 남부의 무장 분리주의 세력을 지원해왔다"라고 분석했습니다.UAE는 사우디와 달리 경제가 더 다변화되어 있어 재정 균형을 위해 고유가가 반드시 필요하지 않으며, 이 때문에 가격 유지보다 생산량 확대를 우선시할 수 있다고 이 신문은 분석했습니다.강경 우파 성향인 싱크탱크 '민주주의수호재단'(FDD)의 리처드 골드버그 선임고문도 UAE의 OPEC 탈퇴 결정이 미국에 긍정적으로 작용할 수 있다고 판단했습니다.그는 악시오스에 보낸 성명에서 "이란과 러시아가 매일 걸프 지역 아랍국가들을 약화시키려 하는 반면 미국은 이들 국가 방어에 헌신을 보여주고 있는 상황에서 UAE는 적대 세력과 계속 한배를 탈 이유가 없다"라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)