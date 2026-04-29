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"남기면 재사용" 사장님 울분에…예상 밖 반응

심우섭 기자
작성 2026.04.29 07:48 수정 2026.04.29 08:07 조회수
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손님이 남긴 반찬을 다시 쓸 거라고 대놓고 선언한 식당이 있네요. 대체 무슨 사연인가요?

최근 온라인 커뮤니티에는 한 식당 반찬 셀프바에 붙은 경고문 사진이 화제가 됐습니다.

경고문에는 "김치를 남기면 재사용하겠다. 땅 파면 돈 나오나"라며 적잖이 울분이 섞인 표현이 적혀 있었는데요.

실제 재사용을 하겠다는 뜻이라기보다는 먹지도 못할 만큼 반찬을 너무 많이 담아 버리게 되니 미리 주의해달라는 경고성 표현으로 해석됩니다.

거칠고 불쾌하게 느껴질 수 있는 문구지만, 의외로 많은 누리꾼들은 식당 사장님의 입장에 공감한다는 반응을 보였는데요.

"오죽하면 저랬겠냐" "좋은 말로 할 때 좋은 행동을 해야 한다"는 등 반찬 욕심에 가져왔다 결국 남기는 손님들 때문에 나온 고육지책 아니겠느냐는 것인데요.

물론 "찝찝해서 안 갈 것 같다" "오히려 손님이 떨어질 것 같다"는 부정적인 반응도 있었지만, 손님은 왕이라는 인식 때문에 말 한마디도 못 하고 속앓이 하는 자영업자의 고충에 많은 이들이 공감한 모습입니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')
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