30분간 여자 화장실 들락날락…양말엔 '휴대폰'

한 남성이 화장실에서 불법촬영을 한다는 신고로 붙잡혔습니다.



그는 혐의를 계속 부인했는데요. 하지만 결국 양말 속에 숨겨둔 휴대전화가 발견됐습니다.



어제(28일) 경찰청 유튜브에 올라온 영상입니다.



한 상가 화장실에서 영상 찍는 남성을 잡았다는 신고가 접수됐고 경찰은 현장에 출동했는데요.



하지만 남성은 '남자 화장실에 자리가 없어 여자 화장실에 들어갔다'며 오해라고 주장했고요.



'휴대전화 포렌식을 해 봐라'라고 얘기하기도 했는데요.



실제로 휴대전화에서는 사진을 찍었거나 지운 흔적이 없었습니다.



하지만 상가 CCTV에는 남성이 30분 동안 5차례나 화장실을 들락날락하는 모습이 찍혔습니다.



경찰은 지구대에서 조사를 이어가던 중 남성의 휴대전화가 불명의 와이파이에 연결된 점을 수상하게 여겼습니다.



다른 휴대전화가 있을 가능성이 높다고 판단해 남성의 소지품과 신체를 수색했는데요.



그 결과, 남성의 양말 속에서 또 다른 휴대전화가 발견됐고 이 기기에서 신고자를 비롯한 피해자 7명의 불법 촬영물이 확인됐습니다.



경찰은 추가 피해 여부와 범행 경위 등을 조사하고 있습니다.



(화면출처 : 유튜브 '대한민국 경찰청')