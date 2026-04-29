상가 화장실 휴지 썼다 "극심한 고통"…접착제가 왜

<앵커>



서울의 한 상가 화장실에 비치된 휴지를 사용한 여성이 고통을 호소하며 병원으로 옮겨졌습니다. 경찰이 수사에 나섰는데, 화장실에 불법촬영장비를 설치한 남성의 소행으로 드러났습니다.



제희원 기자의 보도입니다.



<기자>



서울 관악구의 한 상가입니다.



지난 26일 밤 9시쯤 이곳 화장실을 이용한 여성이 갑자기 고통을 호소한다는 신고가 경찰에 접수됐습니다.



피해 여성은 화장실에 비치돼 있던 휴지를 사용한 직후 몸에 이상 증상을 느껴 인근 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰 수사 결과, 휴지에는 접착제 성분의 이물질이 묻어 있었던 것으로 조사됐습니다.



경찰은 '불법 촬영 장비'를 설치하다 휴지에 접착제를 묻혔다며 자수한 20대 남성을 붙잡아 조사하고 있습니다.



이 남성은 해당 장비를 고정하는 과정에서 접착제가 휴지와 화장실 주변에 묻었다고 진술한 것으로 전해졌습니다.



범행 장소가 상가 화장실인 탓에 피의자가 자수해 구체적인 범행 사실이 알려지기 전까지 불특정 다수를 노린 테러가 아니냐는 논란이 일기도 했습니다.



경찰은 남성의 진술과는 별도로 정확한 성분 분석을 위해 이물질이 묻은 휴지 등을 국립과학수사연구원에 보내 정밀 감식을 의뢰했습니다.



경찰은 또 화장실에서 피의자가 설치한 것으로 추정되는 불법촬영장비를 수거하고, 성폭력범죄의처벌등에 관한 특례법 위반 혐의로 해당 남성을 입건했습니다.



[상가 관계자 : 건물 자체 내 청소를 했기 때문에. 열쇠를 바꿀까 말까. 어떤 조치를 취해야 되나 (걱정입니다.)]



영문도 모른 채 피해를 입었던 여성은 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.



(영상취재 : 임우식, 영상편집 : 김종태)