뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

카네기홀의 그 신사가 번스타인? 백건우의 운명을 바꾼 순간들ㅣ피아니스트 백건우 1부 [커튼콜 310]

김수현 문화전문기자
작성 2026.04.30 09:00 조회수
SBS 뉴스 커튼콜, 피아니스트 백건우, 카네기홀의 그 신사가 번스타인? 백건우의 운명을 바꾼 순간들. 피아노를 연주하는 백건우.

한국 전쟁의 상흔이 채 가시지 않은 1956년, 서울에서 한 소년이 열 살의 나이에 그리그 피아노 협주곡을 오케스트라와 협연하며 데뷔합니다. 세월이 흘러 이 소년은 올해 데뷔 70주년과 팔순을 맞이했습니다. 커튼콜 310회에서는 '건반 위의 구도자' 피아니스트 백건우와 만납니다. 1부에서는 백건우의 음악 인생을 바꾼 운명적인 순간들을 되짚어봅니다.

열다섯 살 소년이 프로펠러 비행기를 타고 1주일간 이동해 처음 마주한 뉴욕의 충격, 그리고 그곳에서 시작된 고독한 방황과 음악적 탐구 과정을 담담하게 전합니다. 특히 전설적인 거장 레너드 번스타인과 맺어진 영화 같은 인연, 타지에서 음악 하나로 살아남아야 했던 그의 진솔한 고백은 깊은 울림을 선사합니다. 팔순을 앞둔 지금도 '제대로 공부하고 싶다'고 말하는 백건우의 멈추지 않는 여정, 생생한 이야기로 확인해 보세요.

유튜브 재생목록에 김수현 문화전문기자의 커튼콜을 추가해 보세요.

(진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 정은원 클라리네티스트ㅣ출연 : 피아니스트 백건우 ㅣ녹음 녹화 : 유규연 ㅣ 촬영 : 이무진 ㅣ 편집 : 정용희)

▶ '김수현 기자의 커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. SBS뉴스 유튜브 채널에서 보이는 팟캐스트 클립으로 만나보실 수 있습니다.
- '팟빵' 접속하기
- '애플 팟캐스트' 접속하기
- '유튜브' 접속하기
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김수현 문화전문기자 사진
김수현 문화전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지