이란 전쟁 중 갈라진 '석유 카르텔'…국제유가 어디로

▲ OPEC의 로고

미국·이스라엘과 이란의 전쟁 와중에 60년 넘게 세계 에너지 질서를 좌우해온 석유 카르텔 OPEC(석유수출국기구)에 큰 균열이 생겼습니다.이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되고 유가가 요동치는 상황에서, 중동의 주요 산유국 중 하나인 아랍에미리트(UAE)가 28일(현지시간) OPEC과 OPEC+ 전격 탈퇴를 선언한 것입니다.UAE는 이날 성명을 통해 5월 1일 자로 카르텔 탈퇴를 예고하며 "이번 결정은 국내 에너지 생산에 대한 투자 가속화를 포함해 UAE의 장기적인 전략적·경제적 비전과 진화하는 에너지 시장 상황을 반영한 것"이라고 탈퇴 배경을 밝혔습니다.또 성명은 "글로벌 에너지 시장에서 책임감 있고 신뢰할 수 있으며 미래지향적인 역할에 대한 의지를 강화하는 조치"라고 덧붙였습니다.UAE의 OPEC·OPEC+ 탈퇴 선언은 예견된 '독립 선언'이라는 해석이 지배적입니다.그동안 세계 석유 카르텔의 의사결정은 사실상 사우디아라비아(OPEC)와 러시아(OPEC+)가 주도해 왔습니다.특히 세계 최대 산유국인 사우디는 자국의 재정 수입 극대화를 위해 감산을 통한 고유가 정책을 강요해 왔습니다.반면 UAE는 막대한 매장량을 빠르게 현금화해 미래 산업에 투자하기 위해 생산 능력 확대에 많은 투자를 해왔습니다.그러나 사우디가 주도하는 OPEC 내의 생산 쿼터는 이런 UEA의 앞길을 막는 족쇄였습니다.따라서 이번 탈퇴 선언은 이미 중동의 금융·관광 허브로 도약한 UAE가 점진적인 유가 하락을 감수하더라도 시장 점유율을 높여 매장된 석유를 최대한 많이 팔겠다는 노선을 택한 것으로 풀이됩니다.UAE가 사우디 주도의 OPEC 탈퇴를 선언한 데는 예멘에서 쌓인 사우디와의 앙금도 한몫했다는 해석도 있습니다.한때 형제국으로 예멘 내전에 공동 참전했던 사우디와 UAE는 대리 세력 지원 문제를 놓고 갈등했습니다.사우디가 예멘 정부군(PLC)을 지원하는 사이, UAE는 남부 분리주의 세력(STC)을 밀어주며 갈등했습니다.특히 올해 1월 사우디의 지원을 받은 정부군이 UAE 측 거점인 아덴을 함락하고, UAE가 예멘에서 잔류 병력을 완전히 철수시키면서 양국의 군사 동맹은 사실상 종말을 고한 것으로 평가됐습니다.이번 이란 전쟁 중에도 UAE는 사우디가 주도하는 GCC(걸프협력회의)의 소극적인 대응에 서운한 감정을 가졌다는 게 일반적인 관측입니다.전쟁 초기 생명줄과 같은 푸자이라항과 제벨알리항이 이란의 드론 및 미사일 공격에 노출되었을 때 UAE는 GCC의 공동방위체제인 반도방패군의 즉각적인 가동 또는 강력한 공동 군사 대응을 기대했습니다.그러나 사우디를 비롯한 인근 우방국들은 이란과의 전면전을 우려해 정보 공유와 물류 지원이라는 원론적인 지원만 했습니다.어쨌든 UAE의 OPEC 탈퇴는 국제 석유 시장에 불확실성을 키우는 요인이 될 것으로 보입니다.카르텔의 통제에서 벗어난 UAE가 독자적인 증산에 나설 가능성이 높고, 결국 이는 공급 조절 능력이 약화에 따른 국제 유가 하방 압력으로 작용할 수 있다는 게 전문가들의 견햅니다.핀란드 노르디아의 얀 폰 게리히 수석 분석가는 로이터 통신에 "UAE는 더 많은 석유 생산을 원합니다.따라서 이번 조치는 유가에 부정적(하락) 요인이 될 것"이라며 "전쟁이 끝나면, OPEC은 과거와 같은 방식으로 가격을 통제할 수 없을 것"이라고 내다봤습니다.글로벌 리서치 기관인 ICIS의 아제이 파르마 에너지 및 정유 부문 이사는 "UAE는 꽤 오랫동안 OPEC의 전반적인 정책에 동의하지 않았습니다.따라서 이번 결정은 놀라운 일은 아니지만, 장기적으로 상당한 영향을 미칠 것"이라며 "또한 이는 역사적으로 강력했던 UAE와 사우디 간 동맹이 멀어지고 있음을 상징한다"고 해석했습니다.전 가즈프롬 네프트 임원인 세르게이 바쿠렌코는 "UAE는 석유 생산량을 최대 30%까지 늘릴 계획을 세워왔지만 OPEC과 OPEC+의 제한 내에서는 이를 달성하기 어려웠을 것"이라고 짚었습니다.그는 이어 "유가는 높고, 호르무즈 해협 봉쇄로 공급 부족이 발생하고 있기 때문에 지금이 아마도 탈퇴를 발표하기에 피해가 가장 적은 시기일 것"이라며 "UAE가 없다면 OPEC은 훨씬 약해질 것"이라고 전망했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)