뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

세계은행 "이란전쟁 탓 올해 에너지 가격 24% 폭등 예상"

전형우 기자
작성 2026.04.28 23:04 조회수
세계은행 "이란전쟁 탓 올해 에너지 가격 24% 폭등 예상"
▲ 세계은행

세계은행(WB)은 28일(현지시간) 이란 전쟁으로 인해 올해 에너지 가격이 24% 폭등할 것으로 예상했습니다.

WB는 이날 최신 원자재 시장 전망 보고서를 인용, 이같이 전망하면서 올해 에너지 가격이 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 최고 수준에 이를 것으로 내다봤습니다.

또한 에너지 및 비료 가격 급등과 주요 금속 가격이 사상 최고치를 기록하면서 올해 전체 원자재 가격은 16% 상승할 것으로 전망했습니다.

WB는 "세계 해상 원유 무역의 약 35%를 담당하는 호르무즈 해협에서의 에너지 인프라에 대한 공격과 해운 차질은 사상 최대 규모의 원유 공급 충격을 유발했다"고 지적했습니다.

이 때문에 전 세계 원유 공급량이 하루 1천만 배럴 감소했으며, 이달 중순 브렌트유 가격은 연초와 비교해 50% 이상 높은 수준을 유지하고 있다는 게 WB의 분석입니다.

브렌트유 가격은 지난해 배럴당 69달러에서 올해는 배럴당 86달러로 급등할 것으로 전망됐습니다.

WB는 "이는 가장 극심한 차질이 5월에 종료되고 호르무즈 해협을 통한 해상 운송이 올해 말까지 전쟁 전 수준으로 점차 회복된다는 가정 아래 이뤄졌다"고 했습니다.

인더미트 길 WB 수석 이코노미스트는 이란 전쟁이 "먼저 에너지 가격 상승을 통해, 그 다음 식량 가격 상승을 통해, 마지막에는 높은 인플레이션을 통해" 세계 경제에 타격을 준다면서 "이는 금리상승을 유발해 부채 상환 부담을 가중시킬 것"이라고 말했습니다.

구체적으로 올해 비료 가격은 요소 가격이 60% 급등하면서 올해 31% 상승할 것으로 전망됐습니다.

WB는 세계식량계획(WFP)을 인용해 전쟁 장기화의 경우 식량 공급과 구매력에 가해지는 압박 탓에 올해 최대 4천500만명이 추가로 극심한 식량 불안정 상태에 놓일 수 있다고 예상했습니다.

알루미늄과 구리, 주석을 포함한 비철금속 가격 역시 데이터 센터, 전기차, 재생에너지 등을 포함한 관련 산업의 강력한 수요를 반영하며 사상 최고치를 기록할 것으로 WB는 내다봤습니다.

귀금속은 가격 및 변동성 기록을 계속 깨뜨리고 있으며, 지정학적 불확실성이 안전 자산에 대한 수요를 부추기면서 올해 42% 상승할 것으로 예상됐습니다.

WB는 "이런 충격들로 인한 원자재 가격 상승은 전 세계적으로 인플레이션을 가중시키고 성장을 저해할 것"이라며 "적대 행위가 격화하거나 전쟁으로 인한 공급 차질이 예상보다 오래 지속되면 원자재 가격은 더욱 상승할 수 있다"고 경고했습니다.

아이한 코세 WB 차석 이코노미스트는 "지난 10년간 지속된 충격들로 인해 현재의 역사적 에너지 공급 위기에 대응할 재정적 여력이 급격히 줄었다"며 "정부들은 시장을 왜곡하고 재정 완충을 약화할 수 있는 광범위하고 비(非)표적적 재정 지원 조처의 유혹을 견뎌야 한다.

대신 가장 취약한 가구를 대상으로 신속하고 일시적 지원을 하는 데 집중해야 한다"고 권고했습니다.
 
(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
전형우 기자 사진
전형우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지