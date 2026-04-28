프로농구 '슈퍼팀' KCC, 챔프전까지 단 1승…87％ 확률 잡았다

▲ 28일 부산 사직체육관에서 열린 2025-2026 프로농구 부산 KCC와 안양 정관장 4강 PO 3차전 경기. 정관장의 박지훈과 KCC 숀롱이 치열한 볼 싸움을 벌이고 있다.

'슈퍼팀' 프로농구 부산 KCC가 정규리그 2위 팀 안양 정관장을 꺾고 챔피언결정전 진출까지 단 1승만을 남겨뒀습니다.KCC는 오늘(28일) 부산 사직체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 4강 플레이오프(PO·5전 3승제) 3차전 홈 경기에서 정관장을 83대 79로 제압했습니다.1승 1패로 팽팽히 맞선 채 안방으로 돌아온 KCC는 이날 승리로 시리즈 전적 2승 1패를 기록, 챔피언결정전 진출에 마지막 한 걸음만 남겨뒀습니다.역대 4강 PO에서 1승 1패 후 3차전에서 승리한 팀이 챔피언결정전에 오를 확률은 87％(23회 중 20회)에 달합니다.두 팀은 오는 30일 같은 장소에서 4차전을 벌입니다.유리한 고지를 점한 KCC가 4차전에서 이기면, 정규리그 1위 창원 LG를 3연승으로 완파하고 챔프전에 선착한 고양 소노와 우승컵을 놓고 최종 결전을 치릅니다.반면 정관장은 4차전을 반드시 잡아야만 승부를 마지막 5차전까지 끌고 갈 수 있습니다.KCC는 경기 시작 2분 만에 불필요한 파울이 겹치고 코치 챌린지 2개를 조기에 소진하며 불안하게 출발했습니다.하지만 1쿼터 중반부터 빠르게 전열을 정비했고, 최준용이 9점을 몰아치며 단숨에 분위기를 반전시켰습니다.KCC가 23대 18로 앞선 채 첫 쿼터를 마치자, 정관장은 2쿼터 들어 외곽포를 앞세워 추격에 나섰습니다.전성현이 시작과 동시에 연속 3점 슛을 꽂아 넣으며 24대 23 역전에 성공했고 이후 거세게 KCC를 몰아붙였습니다.렌즈 아반도 역시 외곽포 지원과 함께 장재석의 골밑슛을 저지하는 블록슛으로 공수에서 활약하며 두 팀은 39대 39 동점으로 전반을 마무리했습니다.하지만 3쿼터 들어 승부의 추가 급격히 KCC 쪽으로 기울었습니다.정관장은 박지훈이 뒤늦게 첫 득점을 올리며 포문을 열었으나 결정적인 순간 잇따른 실책으로 스스로 흐름을 끊었습니다.기회를 놓치지 않은 KCC는 8연속 득점을 퍼부으며 순식간에 분위기를 바꿨습니다.이어 숀 롱과 허웅의 외곽포까지 터지며 3쿼터 종료 4분여 전 점수 차는 57대 45, 12점 차로 벌어졌습니다.KCC가 63대 50으로 13점을 앞선 채 시작된 마지막 쿼터, 정관장의 저항도 만만치 않았습니다.4쿼터 초반 숀 롱이 홀로 8점을 책임지며 KCC가 격차를 벌리는 듯했으나 정관장은 변준형과 문유현의 외곽포가 잇따라 터지며 62대 71, 9점 차로 추격의 고삐를 당겼습니다.경기 종료 2분 42초 전에는 야투 부진에 시달리던 조니 오브라이언트가 결정적인 3점 슛을 꽂아 넣었고, 곧이어 문유현이 화려한 드리블로 수비벽을 허물고 골 밑 득점에 성공하며 71대 76, 5점 차로 따라붙었습니다.종료 52초 전, 정관장은 한승희의 2득점으로 75대 78, 3점 차까지 따라붙으며 대역전극의 희망을 불태웠습니다.하지만 역전으로 가기에는 시간이 부족했습니다.위기의 순간 KCC 송교창이 종료 29초 전 시원하게 림을 가르는 득점으로 다시 5점 차 리드를 만들며 정관장의 추격 의지에 찬물을 끼얹었습니다.정관장은 오브라이언트가 마지막까지 외곽포를 던지며 분투했으나 슛을 쏘는 과정에서 라인을 밟아 3점 슛이 아닌 2점으로 인정되는 아쉬움을 남겼습니다.승기를 잡은 KCC는 막판 허웅과 드완 에르난데스가 자유투로 2점씩 보태며 승부에 마침표를 찍었습니다.KCC에서는 롱이 29점 15리바운드로 골 밑을 지배하며 승리의 일등 공신이 됐고, 최준용이 21점 11리바운드로 '더블더블' 활약을 펼치며 승리를 쌍끌이했습니다.송교창 역시 11점 7리바운드로 힘을 보탰으며, 허웅은 9점에 스틸 4개를 곁들이며 공수에서 제 몫을 다했습니다.정관장에서는 아반도가 17점 7리바운드로 분전하고, 변준형이 16점을 보탰으나 팀 패배를 막지 못했습니다.(사진=연합뉴스)