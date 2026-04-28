프로야구 최하위 롯데, 9위 키움에 진땀승…탈꼴찌 시동

▲ 역투하는 김진욱

프로야구 최하위 롯데 자이언츠가 9위 키움 히어로즈를 잡고 탈꼴찌 시동을 걸었습니다.롯데는 오늘(28일) 부산 사직구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 키움과 홈 경기에서 5대 4로 신승했습니다.거인 군단은 연패를 끊고 3연승을 달리던 키움을 멈춰 세웠습니다.아울러 키움과 승차를 한 경기로 줄였습니다.롯데는 잘 던지던 토종 에이스 김진욱이 1대 0으로 앞선 5회초 수비에서 흔들리면서 역전을 허용했습니다.김진욱은 제구 난조로 안타 2개와 볼넷 3개를 내주고 2실점 했습니다.다만 김진욱은 원아웃 2, 3루에서 임지열과 이형종을 연속 삼진 처리해 대량 실점 위기를 막았습니다.롯데는 1대 2로 뒤진 5회말 공격 노아웃 1, 3루에서 전준우의 땅볼로 한 점을 뽑아내 2대 2 동점을 만들었습니다.승부는 6회말 공격에서 갈렸습니다.박승욱, 전민재의 연속 안타로 만든 원아웃 2, 3루에서 이호준과 장두성이 키움 선발 라울 알칸타라를 상대로 연속 적시타를 터뜨리며 3득점 해 5대 2로 달아났습니다.롯데는 9회말 마지막 수비에서 최준용이 흔들리면서 2실점 해 5대 4로 쫓겼습니다.그러나 마무리 김원중이 노아웃 1루에서 구원 등판해 안치홍을 유격수-2루수-1루수로 이어지는 병살타로 잡은 뒤 김건희를 헛스윙 삼진으로 돌려세워 경기를 끝냈습니다.장두성은 5타수 2안타 2타점 1득점, 전민재는 4타수 3안타 1타점 1득점으로 활약했습니다.(사진=롯데 자이언츠 제공, 연합뉴스)