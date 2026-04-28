'멜라니아 과부' 논란 키멀 "표현의 자유…총격 사건은 유감"

▲ 지미 키멀

도널드 트럼프 미국 대통령의 배우자 멜라니아 트럼프 여사를 향해 조만간 과부가 될 것이라는 농담을 했다가 백악관 출입기자협회 만찬장 총격 사건으로 논란에 휩싸인 방송인 지미 키멀이 당시 발언은 표현의 자유에 해당한다고 반박했습니다.블룸버그 통신 등에 따르면 키멀은 27일(현지시간) 자신의 토크쇼인 ABC 방송의 '지미 키멀 라이브'에서 "도널드 트럼프는 하고 싶은 말을 무엇이든 할 수 있다. 여러분도, 나도, 우리 모두 마찬가지"라면서 "수정 헌법 제1조에 따라 미국인으로서 우리는 표현의 자유를 누릴 권리가 있기 때문"이라고 말했습니다.또 해당 발언이 트럼프 대통령과 멜라니아 여사의 나이 차이를 언급한 것일 뿐이었다고 강조했습니다.키멀은 지난 23일 방송에서 이틀 뒤로 예정된 백악관 출입기자협회 만찬을 패러디하며 "트럼프 여사님, 곧 과부가 될 것 같은 분위기를 풍기네요"라고 말한 바 있습니다.이 발언은 실제 만찬이 열리던 25일 총격 사건이 발생하며 재조명받았고, 트럼프 대통령과 멜라니아 여사 모두 그의 발언이 증오와 폭력을 조장한다며 맹렬히 비판했습니다.키멀은 당시 만찬에 참석한 사람들이 겪은 일에 대해 "유감"이라면서도 만찬 전 자신의 농담이 사건에 영향을 미친 것이 아니라고 반박했습니다.그러면서 "내가 만찬 전 한 농담이 사건에 어떤 영향을 미쳤다고 믿으려면 초능력이 있는 여성분의 발언도 들여다봐야 할 것"이라며 캐럴라인 레빗 백악관 대변인의 발언을 상기시켰습니다.기자단 만찬 당일 행사 직전 레빗 대변인이 폭스뉴스 채널과 현장 연결에서 대통령의 만찬 연설이 훌륭할 것이라면서 "오늘 밤 만찬장에서 날카로운 발언들이 나올 것"이라고 농담한 것을 겨냥한 것입니다.키멀은 여기서 레빗 대변인이 사용한 비유(some shots fired)를 문제 삼은 것으로 보입니다.문맥상 이 표현은 '재치 있고 날카로운 발언들이 나올 것'이라는 뜻으로 해석되지만, 직역하면 '총을 쏘다'(fire shots)라는 뜻도 되기 때문입니다.키멀은 아울러 "증오와 폭력을 조장하는 수사는 거부해야 한다는 점에 동의한다"면서도 멜라니아 여사를 향해 "그런 표현을 줄이기 위한 가장 좋은 출발점은 남편과 이에 대해 대화를 나누는 것"이라고 주장했습니다.미국의 지상파 방송사인 ABC의 간판 프로그램 '지미 키멀 라이브!'를 이끄는 키멀은 과거에도 여러 차례 트럼프 대통령과 그의 강성 지지자들을 풍자하며 주목받은 코미디언입니다.특히 지난해 9월에는 보수 성향 정치 활동가 찰리 커크가 암살된 후 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영이 커크 살해범과 선을 그으려 한다는 발언을 했고, 연방통신위원회(FCC)의 브렌던 카 위원장은 즉각 ABC방송의 면허 취소를 거론하며 방송 취소를 압박했습니다.이에 ABC방송은 키멀의 토크쇼를 무기한 중단하기로 했다가 검열에 굴복했다는 비판이 거세지자 일주일도 지나지 않아 프로그램 방영을 재개하기도 했습니다.키멀의 토크쇼는 지난 24일 미국 방송계 퓰리처상으로 불리는 피버디상 엔터테인먼트 부문 수상작으로 선정되며 그 영향력을 인정받았습니다.(사진=게티이미지)