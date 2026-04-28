[날씨/XR] 봄과 여름 사이…쌀쌀한 아침·포근한 낮

봄과 여름의 경계를 넘나들다 어느덧 4월도 이틀만 남겨두고 있습니다.



오늘(28일)은 비구름 뒤로 북쪽의 찬 공기가 내려오면서 종일 서늘했지만, 내일부터는 다시 일교차 큰 이맘때 봄 날씨가 나타나겠습니다.



당분간 아침에는 쌀쌀하고 낮에는 포근하겠습니다.



금요일인 노동절까지는 대체로 맑은 날씨가 계속되면서 낮 기온도 점진적으로 점차 오르겠습니다.



한편 어제 비가 내리면서 수도권과 강원도에 건조특보는 해제가 됐지만, 충청과 경북을 중심으로 대기가 무척 건조합니다.



위성 영상 보겠습니다.



어제 비를 뿌린 기압골은 동쪽으로 모두 빠져나갔지만, 오늘 대기 하층의 기류가 수렴하면서 강원도를 중심으로 약한 비가 이어지는 곳이 있습니다.



내일은 중국 북부 지방에서 차츰 남동진하는 고기압의 영향을 받으면서 중부 지방 하늘은 대체로 맑겠고요, 남부는 대체로 흐리겠습니다.



아침 기온은 서울이 8도, 춘천이 6도로 오늘보다 4에서 6도가량이 낮아서 쌀쌀하겠습니다.



낮에는 20도 안팎까지 크게 오르겠습니다.



금요일까지는 대체로 맑다가 주말에는 날씨의 변동성이 좀 있습니다.



지금은 제주와 전남, 경남 지역에 일요일에 비 소식이 나와 있는데요.



우리나라 주변 기압계의 변화에 따라서 비가 내리는 구역이 확대될 가능성도 있어서 앞으로 발표되는 정보 잘 확인하셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)