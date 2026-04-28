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'대통령 암살 미수' 혐의 기소…"최대 종신형"

김용태 기자
작성 2026.04.28 20:37 조회수
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<앵커>

백악관 만찬장에서 총격을 가한 30대 용의자에겐 대통령 암살 미수 혐의가 적용됐습니다. 유죄가 확정되면 최대 종신형을 받을 수 있습니다. 처음으로 법정에 나온 용의자는, 혐의에 대해선 답하지 않았습니다.

워싱턴 김용태 특파원입니다.

<기자>

트럼프 대통령이 참석한 백악관 기자단 만찬장을 향해 총을 쏘며 돌진했던 31살 콜 토머스 앨런이 법원에 출석했습니다.

파란색 수감복을 입고 판사 앞에 선 앨런은 신원 확인에 응했고 컴퓨터 공학 석사 학위를 갖고 있다고 말했습니다.

혐의에 대해선 답변하지 않았습니다.

미 수사당국은 대통령 암살 미수 등 3가지 혐의로 앨런을 기소했습니다.

[토드 블랜치/미 법무장관 대행 : 첫 번째 혐의는 미국 대통령 암살 미수입니다. 이 혐의는 종신형에 처해질 수 있습니다.]

앨런은 주 경계를 넘어 총기를 운반한 혐의와 폭력 범죄 도중 총기를 발사한 혐의도 함께 받고 있습니다.

수사 당국은 앨런이 갖고 있던 산탄총과 권총, 흉기를 대형 사진으로 만들어 공개하면서 계획범죄란 점을 강조했습니다.

[제닌 피로/미 워싱턴DC 검사장 : 앨런은 (총과 함께) 적어도 세 자루의 칼과 온갖 도구들을 소지하고 있었습니다. 해를 끼칠 목적이 아니었다는 주장은 터무니없는 소리입니다.]

특히 범행 직전 가족에게 보낸 선언문에서 자신을 '친절한 연방 암살자'라고 칭하면서 대통령이 목표라는 점을 시사한 점에 주목했습니다.

[제닌 피로/미 워싱턴DC 검사장 : (선언문에서) 그는 '행정부 관료들을 겨냥하고 있다. 대통령에게 접근하는 것을 막는다면 누구라도 주저 없이 맞설 것이다'라고 말했습니다.]

구체적 범행 동기와 공범 여부는 계속 수사 중이라 수사 결과에 따라 앨런은 추가 기소될 수 있습니다.

(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 조무환, 화면제공 : CNN (삽화))
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