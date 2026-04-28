중동 전쟁 장기화에 선사 경영난…정부, 금융지원 패키지 시행

▲ 해양수산부
호르무즈 해협 봉쇄로 경영상 어려움을 겪는 해운 기업을 돕기 위해 정부가 지원에 나섰습니다.
해양수산부와 한국해양진흥공사는 중동 전쟁 장기화로 인해 우리 해운 기업의 경영 어려움을 해소하기 위해 유동성 지원 패키지를 시행한다고 오늘(28일) 밝혔습니다.
중동 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협 내에는 우리 선박 26척이 고립된 상태입니다.
이들 선박은 보험료 할증, 유류비와 선원 위험수당 인상 등으로 어려움을 겪고 있습니다.
아울러 운임 상승으로 일부 화주가 선적을 포기하는 등 영업 환경도 악화해 선사들의 유동성 경색이 우려되고 있습니다.
해수부와 해진공은 중동 전쟁으로 피해를 본 우리 선사를 대상으로 무담보 신용보증을 지원합니다.
해수부 장관의 승인을 거쳐 신규로 시행되는 것으로 선사는 담보 부담 없이 단기 운영자금을 조달할 수 있습니다.
선사당 지원 한도는 최대 25억 원이며, 보증 기간은 1년 이내 단기 대출을 대상으로 하되 최대 5년까지 연장할 수 있습니다.
기존에 운영하던 긴급경영안정자금도 지원 방식을 개선해 지원까지 소요되는 기간을 최대 3주 단축했습니다.
지원 방식 개선에 따라 각종 수수료 등 비용 부담도 줄어들 예정입니다.
지원 한도는 선사당 최대 30억 원이며, 만기는 1년이되 1년에 한하여 연장할 수 있습니다.
이번에 완화된 방식의 긴급경영안정자금 외에도 선사는 필요한 경우 기존 긴급경영안정자금을 지원받을 수 있습니다.
이외에도 해수부는 만기가 도래한 기존 금융상품에 대해 원리금 상환 기간을 연장하고, 선박담보 대출의 담보인정비율(LTV)을 기존 60∼80%에서 70∼90%까지 한시적으로 상향합니다.
해진공은 오는 28일부터 무담보 신용보증을 비롯한 세부 지원사항을 누리집( www.kobc.or.kr)을 통해 안내하고 신청받습니다.
황종우 해수부 장관은 "중동전쟁으로 어려움에 빠진 우리 선사가 자금난을 겪지 않도록 정부가 전방위적으로 지원하겠다"며 "수출입 물류망을 유지하고 국가 경제가 흔들리지 않도록 최선을 다할 것"이라고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
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