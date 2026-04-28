[뮤직Y] '자체 제작돌' 82메이저가 해석한 사랑의 감정들

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

'자체 제작돌' 그룹 82메이저가 '사랑'을 재해석해 한층 성숙해진 감성으로 돌아왔다.82메이저는 28일 오후 서울 서대문구 창천동 예스24 원더로크홀에서 미니 5집 'FEELM(필름)' 발매 기념 프레스 쇼케이스를 열고 컴백 활동의 포문을 열었다.이번 앨범은 지난해 10월 발표한 미니 4집 'Trophy' 이후 약 6개월 만의 신보다. 앨범명 'FEELM'은 'Feel(감정)'과 'Film(필름)'을 결합한 단어로, 다양한 감정의 순간들을 하나의 필름처럼 담아냈다는 의미를 지닌다.멤버 김도균은 "이번 앨범은 다양한 감정을 필름처럼 담아낸 앨범이었다. 저희만의 색깔을 더 진하게 담으려 했다"고 앨범 발매에 대한 소감을 밝혔다. 윤예찬은 "처음 시도하는 시크한 느낌의 콘셉트라 부담도 있었지만, 멤버들과 함께 준비하면서 점점 편안해졌다"고 털어놨다.타이틀곡 'Sign(사인)'은 몽환적인 멜로디와 절제된 비트가 특징인 곡으로, 서로 가까워지는 두 사람의 감정을 '너와 나 사이에 통하는 신호'로 표현했다. 남성모는 "82메이저만의 새로운 멋과 성숙함을 보여드리고 싶었다"고 말했다.퍼포먼스 역시 주요 포인트다. 수트와 손목시계를 이용해 새로운 안무를 선보인 것. 박석준은 "손목을 이용해 시계를 표현하는 '티키태키택' 안무가 핵심"이라며 "중독성 있는 포인트 안무"라고 소개했다.나아가 남성모는 영화 '내부자들'의 이병헌과 손목 댄스를 함께 춰보고 싶다고 꼽았고, 박석순은 소셜미디어에서 리포스트로 응원의 의미를 해준 방탄소년단 정국 선배에게 고마움을 전하며 챌린지를 하고 싶다고 강조했다.뮤직비디오에 대한 설명도 이어졌다. 'Sign' 뮤직비디오에는 뭔가에 세뇌된 듯 같은 곳을 바라보는 배우들이 등장해 주제를 강조한다.조성일은 "세뇌로 인해 진정한 사랑을 잃은 세계관 속에서, 사랑의 힘으로 이를 회복한다는 메시지를 담았다. 도균이가 세뇌된 상태로 등장하고 이를 다시 구해내는 이야기"라고 밝혔다. 도균은 "회색 수트와핑크색 렌즈로 '사랑을 모르는 상태'를 표현했다"고 설명했다. 황성빈은 "사랑을 상징하는 색을 핑크로 설정하되, 이를 역설적으로 활용해 더 흥미롭게 표현했다"고 덧붙였다.82메이저는 비주얼과 자체 제작이 가능한 실력을 팀의 장점으로 꼽았다.조성일은 "멤버들 대부분이 또래라 호흡이 잘 맞고, 작업 과정에서도 서로 솔직하게 피드백을 주고받는다. 그런 협업이 좋은 음악으로 이어진다"고 강조했다. 윤예찬은 "멤버 전원이 비주얼과 피지컬에서 강점을 갖고 있는 것도 차별점"이라고 자신감을 드러냈다. 박석준 역시 "저희 음악을 스스로 즐기고 몰입하는 점이 팀만의 색깔"이라고 덧붙였다.이번 활동의 목표에 대해서 황성빈은 82메이저를 더욱 알리는 것을 꼽았다. 그는 "이번 활동에서 저희 노래를 듣고 많이 사랑을 주고받을 수 있는 그런 앨범이 되는 게 목표다. 나아가 우리나라 번호인 '82'가 붙어있는 만큼 더 많은 공연을 통해서 우리가 한국을 알릴 수 있었으면 좋겠다."고 강조했다.82메이저는 멤버 전원이 작사, 작곡, 편곡 등 앨범 전반에 참여하며 자체 제작돌로서의 입지를 굳히고 있다. 조성일은 "앞으로도 더 좋은 음악으로 성장해 많은 분들께 82메이저를 알리고 싶다"고 포부를 밝혔다.한편 82메이저는 2023년 데뷔한 그레이트엠 엔터테인먼트 소속 6인조 다국적 보이그룹으로, 유럽 투어와 국내외 공연을 통해 '공연형 아이돌'로서 입지를 다져왔다. 이번 앨범은 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.사진=백승철 기자(SBS연예뉴스 강경윤 기자)