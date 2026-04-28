영화인연대, 영진위 정책 실종 및 소통 부재 규탄…5대 공개 질의서 발표

한국영화프로듀서조합, 한국독립영화협회, 한국영화제작가협회 등 영화계 20여 개 단체로 구성된 '영화인연대'가 영화진흥위원회(이하 영진위)의 정책 운영과 소통 방식을 비판하며, 한상준 위원장을 포함한 영진위 위원 전원을 대상으로 5대 공개 질의서를 발표했다.



영화인연대는 영진위가 민·관 협치라는 본연의 기능을 상실하고 일방적인 행정을 펼치고 있다고 지적했다. 구체적인 사례로 한국영화성평등센터 '든든'의 파행 운영과 서울독립영화제에 대한 예산 전액 삭감 통보를 꼽았다.



또한, 정부 주도의 영상 법제 개편 과정에서 영진위가 현장의 목소리를 대변하지 못하고 배제되는 이른바 '영진위 패싱' 사태가 발생하고 있다고 지적했다. 문화체육관광부와 방송통신위원회 등을 중심으로 '영화비디오법' 개정 등 새로운 영상 법제 개편이 추진되고 있음에도, 영화정책 주무 기구인 영진위는 창작자의 권리 보장이나 현장 생존 요구를 대변하지 못한 채 논의 과정에서 철저히 투명 인간 취급을 받고 있다는 것이다.



영화인연대는 영진위 수뇌부에게 ▲정책기구로서의 실질적 역할 수행 ▲미디어 통합 개편에 대한 대응 전략 ▲정책 생산 구조 개선 방안 ▲의사결정의 절차적 정당성 ▲위원들의 전문성 입증 등 5가지 항목에 대한 공식적인 답변을 요구했다. 이들은 영진위가 현장의 생존 요구를 반영하지 못해 거버넌스가 붕괴했다고 비판하며, 이번 질의를 통해 위원들의 책임 있는 결단을 촉구할 방침이다.



영화인연대는 오는 4월 30일 전주국제영화제 기간 중 열리는 영진위 주최 간담회 현장에서 이에 대한 공식 답변을 요구할 계획이다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)