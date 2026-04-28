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배구연맹, 9대 총재에 이호진 전 태광그룹 회장 선임

유병민 기자
작성 2026.04.28 17:10 조회수
배구연맹, 9대 총재에 이호진 전 태광그룹 회장 선임
▲ 한국배구연맹 9대 총재로 선임된 이호진(63) 전 태광그룹 회장

이호진 전 태광그룹 회장이 한국배구연맹(KOVO) 9대 총재로 선임됐습니다.

배구연맹은 서울 마포구 상암동 한국배구연맹 대회의실에서 이사회 및 임시총회를 열어 이 전 태광그룹 회장을 총재로 선임했다고 오늘(28일) 발표했습니다.

구단 단장들은 지난 18일 간담회에서 의견을 나눈 뒤 이 전 회장을 총재로 추천하기로 했습니다.

이 전 회장이 차기 총재직 수행 의사를 피력했고, 구단주가 총재직을 수행하면 리그 발전 계획, 유소년 육성 사업, 국제사업 등 장기적 관점에서 사업계획 수립이 가능하다는 게 추천 사유입니다.

이로써 이 신임 총재는 선친 이임용 태광그룹 선대 회장에 이어 배구 행정을 이끌게 됐습니다.

이 선대 회장은 1970년 한국실업배구연맹 회장을 역임한 바 있습니다.

태광그룹은 1971년 여자 프로배구 흥국생명의 전신인 태광산업 배구단을 창단한 이후 55년에 걸쳐 한국 배구와 인연을 맺어 왔습니다.

태광그룹 산하 세화여중과 세화여고도 배구부를 운영해 유망주 발굴과 육성에 힘쓰고 있습니다.

이 신임 총재의 임기는 오는 7월부터 3년입니다.

이 신임 총재는 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 코넬대에서 경영학 석사와 뉴욕대에서 경제학 박사 과정을 마쳤습니다.

1993년 흥국생명보험에 입사해 태광산업 대표이사 사장과 회장을 역임했습니다.

지난 2월부터는 흥국생명 구단주를 맡으면서 흥국생명을 2026-2027시즌부터 3년간 V-리그 타이틀스폰서로 유치해 연맹의 재정적 안정화에 기여했습니다.

(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
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