외교부 "미 의원들 '쿠팡 서한'에 답신 발송 검토"

▲ 서울의 한 쿠팡 센터 모습

외교부는 미국 하원 공화당 의원들이 쿠팡 등 미국 기업에 대한 차별적 규제를 중단하라고 보낸 서한에 대한 답신 발송을 검토 중이라고 밝혔습니다.외교부 박일 대변인은 정례브리핑에서 "답신 발송을 관계 부처와 협의 중"이라면서 쿠팡에 대한 조사와 조치는 국내법과 적법 절차에 따라 이뤄지고 있음을 지속해서 미 행정부와 의회에 설명하고 있다고 밝혔습니다.답신이 이뤄진다면 국내법 절차와 쿠팡 개인정보 유출의 심각성 및 피해 규모 등 구체적인 내용을 상세히 설명하는 방향이 될 전망입니다.앞서 미국 연방 하원 공화당 의원 모임인 '공화당 연구위원회(RSC) 소속 의원 54명은 쿠팡 등 한국에서 사업하는 미국 기업들에 대한 차별적 규제를 중단해달라는 내용으로 강경화 주미대사 앞으로 보낸 서한을 현지시간 지난 21일 공개했습니다.이와 관련, 외교부 당국자는 이 서한이 오기 전에도 일부 미국 의원실에서 유사한 취지의 서한을 보낸 적이 있으며 그에 대해 답신하거나 의원실을 방문해 설명해왔다고 밝혔습니다.당국자는 "지금의 미 의회가 외국에 있는 자국 기업의 차별 대우 문제를 얼마나 심각하게 다루는가를 보여주는 하나의 예"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)