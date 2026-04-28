워너원, 7년 만의 완전체 리얼리티…눈물 펑펑 쏟은 멤버들→장항준 감독 깜짝 등장까지

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그룹 워너원(Wanna One)이 7년 만에 완전체 리얼리티로 돌아온다.엠넷플러스(Mnet Plus) 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'(이하 '워너원고 : 백투베이스')가 28일 저녁 첫 방송된다.첫 공개되는 1회에서는 지난 6일 상암동을 뜨겁게 달궜던 '오프닝 세리머니'의 비하인드 스토리와 함께, 한층 더 업그레이드된 워너원의 아지트 '워너베이스' 입성기가 그려질 예정이다. 오랜만에 다시 만난 멤버들의 웃음 가득한 대기실 풍경부터, 7년 만에 워너블(워너원 팬덤명)과 마주하는 설렘과 긴장의 순간까지 멤버들의 감정 변화가 고스란히 담긴다.이번 시즌의 '워너베이스'는 멤버별 취향과 개성을 반영한 개별 방과 초대형 가챠 '으랏갓차' 등 화려한 콘셉트로 시선을 사로잡는다. 특히 하루 11번 사용 가능한 '으랏갓차'는 랜덤 캡슐을 통해 멤버들을 예측 불가한 상황으로 이끌며 색다른 재미를 더할 전망이다.무엇보다 7년의 세월이 무색한 멤버들의 변치 않는 케미가 주요 관전 포인트다. "이제 장난감 가지고 놀 나이는 지났다"던 박우진이 누구보다 진심으로 장난감을 즐기는 '언행불일치' 모습으로 현장을 웃음바다로 만드는 등, 여전히 유쾌하고 정신없는 이들의 모습은 9년 전 '워너원고'의 향수를 자극하기에 충분하다.본 방송에 앞서 공개된 예고 영상에서는 멤버들이 단체로 눈물을 쏟는 모습부터, 박지훈과 '왕과 사는 남자'로 인연을 맺은 '천만감독' 장항준 감독의 깜짝 등장에 일순간 공손해지는 모습까지 포착되어 궁금증을 증폭시킨다. "멤버들이 다 비정상 됐다"는 말이 나올 정도로 예측 불가한 상황 속에서 과연 어떤 일들이 벌어질지 본 방송에 대한 기대감이 치솟고 있다.[사진제공=엠넷]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)