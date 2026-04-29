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마사지숍의 충격적인 서비스.."저도 같은 여자라" 황당 눈물 [자막뉴스]

작성 2026.04.29 08:50 수정 2026.04.29 09:19 조회수
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경기도의 한 프랜차이즈 마사지숍에서 충격적인 불법 의료 시술 사건이 발생했습니다.

피로를 풀기 위해 마사지숍을 자주 찾던 한 여성은 마사지를 받던 중 잠에 들었는데, 마사지사가 여성의 동의도 없이 등에 있던 점을 제거했습니다.

며칠 후 피해자는 극심한 통증과 함께 피부 괴사 증상을 겪었고, 결국 피부 절제 수술까지 받았습니다.

[마사지숍 피해자 : 며칠 지나니까 죽을 것처럼 아픈 거예요. 피부가 이미 괴사됐어요. (의사가) 급속하게 염증이 심해졌다고 얘기하시더라고요.]
경기도의 프랜차이즈 마사지숍 갔다가 피부 괴사
등 뒤에 돌출된 점을 서비스 차원에서 빼줬다는 건데, 의료인이 아닌 마사지사가 점을 제거하는 행위는 명백한 불법 의료 행위로 심각한 부작용을 초래할 수 있어 각별한 주의가 요구된다고 말합니다.

[이경민 변호사 / 뉴스헌터스 : 마사지사가 직접적으로 오일이 묻은 손으로 이렇게 했다는 것은 아무래도 무면허 의료행위로 볼 수밖에 없고, 의료법 위반에 해당한다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.]

하지만 그 이후 마사지숍의 대처는 피해자의 화를 키웠습니다.

해당 마사지숍은 문제의 직원이 개인 사업자라며 책임을 회피했고, 수백만 원에 달하는 치료비를 합의금 80만 원에 끝내려고 하는 등 상식 밖의 대응을 보였습니다.

[마사지 업체 대표 : 원래 (마사지사는) 개인 사업자예요. 계약 자체가 그렇게 돼 있고..스트레스가 너무 극에 달해서 앞으로는 (해당) 선생님하고 얘기하시면 될 것 같아요.]

더 큰 문제는 마사지사가 재외 동포 비자로 취업한 중국인이었고, 자격증도 없이 시술을 진행해왔다는 사실이었습니다.
마사지숍 중국인
피해자는 업체의 무책임하고 뻔뻔한 태도에 형사 고소를 준비 중이었으나, 언론의 취재가 시작되자 돌연 모든 책임을 지겠다며 사과했습니다.

[마사지 업체 대표 : 제가 인지를 잘 못했어요. 그냥 나 몰라라 하고 그러진 않은데..저도 같은 여자인지라 몸에 이런 자존감이라는 게 있잖아요. 너무 속상할 것 같아요. 고객님 제가 잘못했습니다.]

사건을 접한 누리꾼들은 "고소당하는 것보다 방송 타는게 더 무섭나 보네" "멋대로 몸에 있는 점을 빼다니 소름이 돋는다"며 마사지숍의 만행과 대처에 비판의 목소리를 높였습니다.

(기획 : 윤성식, 영상편집 : 최강산, 영상출처 : 뉴스헌터스, 제작 : 디지털뉴스부)
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