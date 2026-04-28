숨 차기 시작하더니 '수년 내 사망'…"원인 찾았다"

체내 면역 이상 반응을 조절하는 ATF3 유전자가 부족할 경우 폐 섬유화가 크게 악화하는 것으로 나타났습니다.
질병관리청 국립보건연구원은 특발성 폐 섬유화 진행 과정에서 ATF3 유전자의 새로운 기능을 규명했다고 오늘(28일) 밝혔습니다.
특발성 폐 섬유화는 원인이 명확하지 않은 난치성 질환으로, 폐 조직이 딱딱해지며 호흡 기능이 저하됩니다.
병이 진행되면 일상생활이 어려워지고, 진단 후 수년 내에 사망에 이를 수 있습니다.
연구진은 염증이나 스트레스 자극 시 활성화되는 ATF3 유전자가 폐 면역 반응과 섬유화를 어떻게 조절하는지 확인하기 위해 동물실험을 진행했습니다.
ATF3 유전자가 결핍된 실험동물 모델에 폐 섬유화를 유도한 결과, 정상군에 비해 폐 용량이 약 20∼25% 감소했습니다.
또한 폐의 탄성이 증가하는 등 폐가 더 딱딱해지는 양상이 확인됐습니다.
연구진은 ATF3 유전자 결핍이 폐 섬유화 진행을 가속화하고 폐 기능 저하를 심화시킨다고 설명했습니다.
아울러 해당 유전자의 결핍은 폐 조직 내 염증 반응을 크게 증가시켰습니다.
염증 반응 지표인 호중구 세포는 10배 이상, 섬유화를 촉진하는 대식세포는 6.5배 증가하는 등 면역세포 구성이 비정상적으로 변했습니다.
전사체 분석에서도 ATF3 유전자가 결핍된 실험군에서 염증과 섬유화 관련 유전자 발현이 늘고 면역·염증 반응이 활발해진 것으로 나타났습니다.
이는 ATF3 유전자가 면역 반응을 조절해 폐 섬유화 진행을 억제하는 중요한 역할을 한다는 점을 뒷받침합니다.
연구진은 "폐 섬유화 진행 과정에서 면역세포의 염증 반응과 조직 섬유화를 동시에 조절하는 새로운 분자 기전을 규명했다"며 "ATF3 유전자가 염증 반응의 과도한 활성화를 억제하고 폐 섬유화 진행을 완화하는 핵심 역할을 수행한다는 사실을 확인한 데 의미가 있다"고 전했습니다.
이번 연구 결과는 알레르기 및 면역 분야 국제학술지인 클리니컬 사이언스에 게재됐습니다.
(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)
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