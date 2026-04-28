숨 차기 시작하더니 '수년 내 사망'…"원인 찾았다"

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폐가 딱딱하게 굳는 폐 섬유화 진행 과정에 관여하는 특정 유전자의 역할이 국내 연구진에 의해 확인됐습니다.체내 면역 이상 반응을 조절하는 ATF3 유전자가 부족할 경우 폐 섬유화가 크게 악화하는 것으로 나타났습니다.질병관리청 국립보건연구원은 특발성 폐 섬유화 진행 과정에서 ATF3 유전자의 새로운 기능을 규명했다고 오늘(28일) 밝혔습니다.특발성 폐 섬유화는 원인이 명확하지 않은 난치성 질환으로, 폐 조직이 딱딱해지며 호흡 기능이 저하됩니다.병이 진행되면 일상생활이 어려워지고, 진단 후 수년 내에 사망에 이를 수 있습니다.연구진은 염증이나 스트레스 자극 시 활성화되는 ATF3 유전자가 폐 면역 반응과 섬유화를 어떻게 조절하는지 확인하기 위해 동물실험을 진행했습니다.ATF3 유전자가 결핍된 실험동물 모델에 폐 섬유화를 유도한 결과, 정상군에 비해 폐 용량이 약 20∼25% 감소했습니다.또한 폐의 탄성이 증가하는 등 폐가 더 딱딱해지는 양상이 확인됐습니다.연구진은 ATF3 유전자 결핍이 폐 섬유화 진행을 가속화하고 폐 기능 저하를 심화시킨다고 설명했습니다.아울러 해당 유전자의 결핍은 폐 조직 내 염증 반응을 크게 증가시켰습니다.염증 반응 지표인 호중구 세포는 10배 이상, 섬유화를 촉진하는 대식세포는 6.5배 증가하는 등 면역세포 구성이 비정상적으로 변했습니다.전사체 분석에서도 ATF3 유전자가 결핍된 실험군에서 염증과 섬유화 관련 유전자 발현이 늘고 면역·염증 반응이 활발해진 것으로 나타났습니다.이는 ATF3 유전자가 면역 반응을 조절해 폐 섬유화 진행을 억제하는 중요한 역할을 한다는 점을 뒷받침합니다.연구진은 "폐 섬유화 진행 과정에서 면역세포의 염증 반응과 조직 섬유화를 동시에 조절하는 새로운 분자 기전을 규명했다"며 "ATF3 유전자가 염증 반응의 과도한 활성화를 억제하고 폐 섬유화 진행을 완화하는 핵심 역할을 수행한다는 사실을 확인한 데 의미가 있다"고 전했습니다.이번 연구 결과는 알레르기 및 면역 분야 국제학술지인 클리니컬 사이언스에 게재됐습니다.(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)