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김혜성, 2타수 무안타에 수비 실책…7회 대타로 교체

배정훈 기자
작성 2026.04.28 14:23 조회수
김혜성, 2타수 무안타에 수비 실책…7회 대타로 교체
▲ 김혜성

김혜성(27·로스앤젤레스 다저스)이 이틀 연속 침묵했습니다.

김혜성은 오늘(28일) 미국 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 마이애미 말린스와 경기에서 2타수 무안타에 그쳤습니다.

두 경기 연속 안타를 치지 못한 김혜성은 시즌 타율이 0.333에서 0.313(47타수 15안타)으로 떨어졌습니다.

변함없이 8번 타자 유격수로 선발 출장한 김혜성은 2회말 첫 타석에서 좌익수 뜬공으로 잡혔습니다.

다저스가 2-1로 앞선 4회말 2사 1, 3루에서는 2루수 땅볼로 잡혀 득점 기회를 살리지 못했습니다.

7회말 공격에서는 좌완 투수 앤드루 나르디가 교체 투입되자 대타 알렉스 콜과 교체되면서 경기에서 빠졌습니다.

이날 김혜성은 수비에서 한 차례 실수를 했습니다.

4회초 2사 만루에서 마이애미 하비에르 사노하가 친 3·유간 땅볼을 잡은 뒤 공을 꺼내는 순간 한번 놓쳤다 잡으면서 타자 주자를 살려줘 실책이 기록됐습니다.

시즌 실책은 3개가 됐습니다.

다저스는 9회말 2사 만루에서 카일 터커가 끝내기 안타를 터뜨려 5-4로 재역전승했습니다.

다저스 선발 야마모토 요시노부는 5이닝 동안 5안타와 볼넷 4개로 4실점(3자책) 하고 마운드에서 내려갔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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