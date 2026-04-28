인니 자카르타 외곽서 열차 충돌…최소 14명 사망

▲ 인도네시아 수도 자카르타 외곽 베카시 지역의 열차 두 대가 충돌한 사고 현장에서 28일(현지시간) 구조대원들이 구조 작업을 벌이고 있다.

인도네시아 수도 자카르타 외곽에서 열차 두 대가 충돌해 최소 14명이 숨졌습니다.인도네시아 철도공사는 현지 시간 27일 오후 8시 50분쯤 자카르타에서 약 25㎞ 떨어진 서자바주 베카시 지역 철로에서 사고가 발생해 지금까지 14명이 숨지고 84명이 다쳤다고 밝혔습니다.바비 라시딘 철도공사 사장은 자카르타-베카시 노선을 운행하던 통근 열차가 선로에서 택시 1대와 먼저 충돌한 뒤 자카르타-수라바야 노선을 운행하던 장거리 열차를 추돌했다고 설명했습니다.구조 당국은 여성 전용 객차가 가장 큰 피해를 입어 희생자 전원이 여성이었으며 이들 대부분이 열차 잔해에 깔렸다고 설명했습니다.또 구조대원들이 열차 금속 잔해를 절단하고 생존자를 끌어내는 등 구조 작업을 마쳤고 이제 더 이상 찾을 실종자는 없다고 덧붙였습니다.철도공사는 사고 이후 이 역의 열차 운행을 중단하고 장거리 열차 13편의 운행을 취소했습니다.프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 희생자들에게 애도의 뜻을 나타내고 신속한 사고 조사를 약속했습니다.또 철도 건널목 안전 개선을 위해 약 4조 루피아, 우리 돈 3천420억 원을 투입하겠다고 밝혔습니다.인도네시아에서는 철도 노후화 등으로 열차 사고가 종종 발생합니다.2024년 1월엔 서자바주 반둥시에서 통근 열차와 급행열차가 충돌해 4명이 숨졌고, 2023년 11월에는 동자바주에서 열차와 미니버스가 충돌해 11명이 목숨을 잃었습니다.(사진=로이터, 연합뉴스)