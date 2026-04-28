[자막뉴스] 한국에선 못 사는 97g 신발…세계 신기록 세운 건 '기술 도핑'?

케냐의 사바스티안 사웨가 인류 최초로 2시간 안에 마라톤 풀코스를 완주하는 '서브 2'를 달성하자 기술 도핑 논란이 제기되고 있습니다.



사웨는 이번 기록이 초경량 마라톤화에 의한 '기술 도핑'이 아니냐는 취재진 질문에 "전혀 아니다"라고 반박했다고 로이터통신이 보도했습니다.



사웨는 "이 신발은 승인된 것"이라며 "매우 가볍고 편안하고 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만, 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 강조했습니다.



사웨는 지난 26일 영국 런던에서 열린 2026 런던 마라톤 남자부 경기에서 42.195㎞ 풀코스를 세계 신기록인 1시간 59분 30초에 완주하며 우승했습니다.



종전 신기록보다 1분 5초 앞당겨 인류 역사상 처음으로 공식 대회에서 2시간 이내에 마라톤을 완주해 화제가 됐는데, 심지어 같은 대회에서 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차 역시 1시간 59분 41초를 기록해 사웨에 이어 두 번째로 서브 2에 성공했습니다.



흥미로운 것은 이 선수들이 신었던 운동화입니다.



사웨와 케젤차에 이어, 여자부 1위에 오른 티지스트 아세파까지 모두 아디다스 사의 신발인 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 뛰었습니다.



이 신발은 아디다스가 3년 동안 연구해 개발한 초경량 마라톤화로, 한 짝 무게가 97g에 불과합니다.



해외 판매가는 500달러(약 74만 원) 수준으로 국내에선 아직 정식 발매하지 않았습니다.



로이터는 최근 마라톤 세계 기록이 '초 단위' 단축에서 최근 9년 동안 '분' 단위로 크게 줄어들고 있다며, 이 배경엔 글로벌 스포츠 브랜드 회사들의 신발 개발 경쟁이 있다고 분석했습니다.



지난 2016년 나이키가 탄소섬유판을 삽입해 개발한 '베이퍼 플라이' 시리즈를 신은 킵초게 선수가 마라톤 세계 신기록을 세우기도 했는데, 일각에선 신발 속 탄소판이 스프링처럼 작용해 선수의 순수한 능력을 넘어서도록 유도한다는 비판도 나왔습니다.



로이터통신은 "신발의 기능에 따라 달리기 효율은 2∼4% 증가할 수 있다"며 "수치상으로는 작아 보이지만 42.195㎞ 마라톤에선 엄청난 차이"라고 설명했습니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)