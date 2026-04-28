오세훈, '시민 선대위원장' 12명 위촉…"여의도 문법 벗어나 중도 확장"

▲ 출근길 청소 노동자와 대화하는 오세훈 서울시장 후보

국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 유명 정치인이 아닌 '일반 시민'을 앞세운 선거대책위원회를 구성하며 공식 선거운동에 돌입했습니다.오 후보는 '디딤돌소득', '청년취업사관학교' 등 본인의 시장 재임 시절 정책들을 상징하는 시민 12명을 선대위원장으로 전면 배치했는데, 앞서 이른바 '윤어게인' 세력과의 관계 단절 등을 요구하며 장동혁 대표를 비판했던 오 후보가 선대위 조직 구성에서도 의도적으로 당 지도부와 거리를 뒀다는 해석이 나왔습니다.상임선대위원장에는 오 후보와 서울시장 후보 경선을 함께 치른 박수민 의원과 윤희숙 전 혁신위원장이 임명됐고, 총괄선대본부장은 서울시 정무부시장 출신 조은희 의원이 맡았습니다.오 후보는 선대위 구성에 대해 "여의도 문법을 벗어나 시민 속으로 들어가자는 취지로 혁신과 중도 확장 의미를 담았다"고 강조했습니다.또 당을 상징하는 빨간 점퍼를 입은 데 대해선 "내가 국민의힘의 적자다. 가장 오래 국민의힘을 지켜온 사람인데 내가 입지 않으면 누가 입겠나"라고 설명했습니다.(사진=오세훈 서울시장 후보 캠프 제공, 연합뉴스)