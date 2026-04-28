[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 이재명 대통령, 오늘(28일) 국무회의에서 국가란 국가 스스로 지켜야지 왜 의존하느냐, 당연히 그리고 충분히 할 수 있다고 강조했습니다. 이 대통령은 안규백 국방장관과 문답을 하던 도중에 우리 군사력 수준이 세계 5위이고 연간 국방비 지출은 북한보다 훨씬 많다는 점을 거론하면서 왜 자꾸 우리가 외국 군대가 없으면 마치 자체 방위가 어려울 것 같은 불안감을 갖느냐고 지적했습니다. 이 대통령은 또 교육부 장관을 향해서는 요즘 소풍, 수학여행도 안 간다고 하는데 그 둘 모두 수업의 일부가 아닌가, 자신도 초등학교 5학년 때 경주로 수학여행을 갔었는데 평생의 기억에 남고 배운 것도 많다. 문제가 있으면 바꾸면 되는 것 아니냐, 학생들에게 좋은 기회를 빼앗는 건데 각별히 신경 써 달라고 주문했습니다.



2. 미국 공화당 의원들이 쿠팡 등 미국 기업들에 대한 차별적 규제를 중단해 달라고 요구하는 서한을 강경화 주미 대사에게 보내지 않았습니까, 여기에 대해서 범여권 의원 90여 명이 항의 서한을 주한 미국 대사에게 전달하기로 했습니다. 의원들은 편지에서 미국 의원들이 쿠팡 김범석 의장의 신변 안전 보장 등을 요구한 것은 비논리적인 사법주권 침해라고 강조했습니다.



3. 국민의힘 권성동 의원, 통일교로부터 불법 정치자금 1억 원을 받은 혐의로 기소됐죠. 항소심에서도 1심과 같은 징역 2년에 추징금 1억 원을 선고받았습니다. 재판부는 권성동 의원이 수사 단계부터 범행을 부인했는데 엄중한 처벌이 불가피하다고 밝혔습니다.



4. 오늘 주영진의 뉴스브리핑은 특집으로 준비를 했는데요. 주가 조작, 무상 여론조사 수령, 통일교 금품 수수 혐의로 기소돼 1심에서 징역 1년 8개월을 선고받은 김건희 여사에 대한 항소심 선고 때문에 특집으로 준비했습니다. 김건희 씨에 대한 항소심 선고 잠시 뒤 오후 3시부터 시작됩니다. 법원이 선고 공판 전체를 생중계하기로 결정함에 따라서 뉴스브리핑에서도 재판 전 과정을 여러분께 생중계해드릴 예정입니다.