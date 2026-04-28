여자배구 도로공사, 일본 국가대표 출신 아웃사이드 히터 우치세토 영입

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▲ 한국도로공사에 합류한 우치세토 마미

여자 프로배구 한국도로공사가 일본 국가대표 출신의 베테랑 수비형 아웃사이드 히터를 영입해 전력을 보강했습니다.한국도로공사는 2026-2027시즌 팀의 전력을 강화할 새로운 아시아 쿼터 선수로 일본의 우치세토 마미를 영입했다고 오늘(28일) 발표했습니다.계약 조건은 총 연봉 15만 달러입니다.우치세토는 2014년부터 약 9년 동안 일본 국가대표팀의 핵심 멤버로 활약하며 풍부한 국제 경험을 쌓은 베테랑입니다.특히 2017년 국제배구연맹(FIVB) 그랜드 챔피언스컵에서 '베스트 리시버'로 선정됐을 만큼 세계 최정상급의 수비력을 자랑합니다.도로공사가 우치세토를 선택한 이유는 팀의 최대 강점인 끈끈한 수비력과 조직력을 극대화하기 위해서입니다.우치세토가 합류해 리시브 라인이 안정되면 세터의 볼 배급이 원활해지고, 이를 통해 더욱 다양한 공격 루트를 창출할 수 있을 것으로 구단은 기대합니다.우치세토는 구단을 통해 "한국도로공사에 입단하게 되어 영광이다"라며 "팀에 빠르게 녹아들어 도로공사만의 끈끈한 배구가 빛날 수 있도록 우승을 목표로 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔습니다.(사진=한국도로공사 배구단 제공, 연합뉴스)