이 대통령, 기업 사회공헌 활동 강조…권장·확대 방안 마련 주문도

▲ 이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 기업의 사회적 책임(CSR)을 강조하며, "국민들이 (기업별 CSR을) 쉽게 확인할 수 있도록 공개하는 방안을 검토하라"고 지시했습니다.이 대통령은 오늘(28일) 오전 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 최근 인도·베트남 순방 경험을 언급하며, "인도는 일정 매출 규모 이상 기업에 대해 순이익의 2%를 의무적으로 사회공헌하게 한다"고 소개했습니다.그러면서, "(인도에서는) 너무 당연하게 취급한다"며, "군 단위로 '여기는 얼마만큼 사회공헌하고 있나'라는 것도 투자 기준으로 유용하다"고도 했습니다.인도는 자국에 투자하는 외국 기업에 대해서도 동일한 기준을 적용해 사회공헌을 의무화하고 있습니다.이 대통령은 "우리 기업들도 CSR 한다는 기업은 대개 순익의 2~3%를 넘기고 4~5% 정도를 한다"며 "법으로 강제하기는 어렵고, 권장하는 차원에서 국민이 쉽게 알 수 있도록 더 권장하고 확대하는 방법을 찾아달라"고 했습니다.이와 관련해 김정관 산업통상부 장관은 "사회공헌이 (투자 기준으로) 아주 유용하고, ESG(환경·사회·거버넌스) 펀드라는 게 있어서 그걸 잘하는 기업에만 투자하는 펀드도 있다"며 "요즘은 그걸 적게 해서는 안 되는 사회다. 권장 방안을 적극 찾겠다"고 답했습니다.이 대통령은 선진국과 비교해 공공서비스 영역의 일자리 질이 좋지 않고 양도 많지 않다면서 모든 부처에 생산적인 '공공서비스 일자리'를 발굴해 달라고 주문하기도 했습니다.김민석 국무총리에게 국세청 체납관리단을 대표 사례로 들며 각 부처 실·국 단위로 공공서비스 일자리 여력을 엄밀하게 조사하라고 지시하기도 했습니다.사회·안전 분야 공공 일자리 발굴 필요성도 강조했는데, 이 대통령은 "우리가 사회·안전에 투자를 잘 안 한다. 자살도 많고 사고도 많고 산재도 많다"면서, "생명을 돈으로 계산할 수는 없지만, 인력을 추가로 들이더라도 해야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)