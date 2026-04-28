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이 대통령 검찰에 성과 홍보 주문…"원죄·업보 있지만 풀어야"

강민우 기자
작성 2026.04.28 12:08 조회수
이 대통령 검찰에 성과 홍보 주문…"원죄·업보 있지만 풀어야"
▲ 이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 검찰에 업무 성과 홍보와 포상을 당부하고, "원죄, 업보 같은 것도 있지만 풀어야 한다"고 말했습니다.

이 대통령은 오늘(28일) 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 최근 검경, 공정위, 국세청 등 부처가 많은 업무 성과를 내고 있다고 언급하며, "본인들이 하는 일의 성과를 열심히 홍보하라"고 주문했습니다.

그러면서, 홍보 자체가 범죄를 줄이는 예방 효과를 이끌어낼 수 있다면서, 법무부 차관을 향해 "포상도 많이 하라"고 당부했습니다.

이 대통령은 "요새 각 부처에서 포상을 열심히 잘하던데, 공무원들은 잘한 일에 대한 충분한 격려를 통해 보람을 느낄 수 있고 안정감을 부여받을 수 있다"며 "그래서 '더 열심히 하겠다'는 의욕을 부여하는 것이 꼭 필요하다"고 강조했습니다.

이어 "사회적 분위기가 어떻든 간에 스스로 해결해야 할 부분도 있다"며 "잘하는 건 잘하는 것이고, 잘못된 건 시정해야 한다. 포상도 많이 하시라"고 거듭 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
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