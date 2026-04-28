코스피 장중 '6,700' 첫 돌파…사상 최고치 또 경신했다

<앵커>



코스피가 오늘(28일)도 상승세를 이어가고 있습니다. 사상 처음으로 장중 6,700선을 넘어서기도 했습니다.



백운 기자입니다.



<기자>



오늘 코스피는 어제보다 31포인트 오른 6,646으로 출발해 완만한 상승세를 보였습니다.



한때 6,700선을 넘어서 6,712를 기록하기도 했는데, 코스피가 장중 6,700선을 넘어선 건 이번이 처음입니다.



차익 실현에 나선 개인이 매도 우위를 보이고 있는 가운데, 외국인과 기관이 상승세를 이끌고 있습니다.



업종별로 보면 건설, 금속, IT 서비스 등은 상승하고 전기·가스, 기계·장비 등은 하락하고 있습니다.



밤사이 미 S&P500 지수와 나스닥 종합지수는 미국과 이란 사이 2차 종전 협상 불발에도 빅테크들의 실적 기대감에 사상 최고치로 마감했는데, 그 훈풍이 우리 시장에도 이어진 것으로 보입니다.



시장은 현지 시간 29일 발표될 미 중앙은행의 금리 결정과 오는 29~30일 연달아 발표될 알파벳, 아마존, 마이크로소프트 등 미국 빅테크 기업들의 실적 발표를 예의주시하고 있습니다.



이미 S&P500 기업 상당수가 1분기 호실적을 발표한 상황이라 빅테크들의 실적이 반도체가 주도하는 국내 증시 투자 심리에도 영향을 줄 것으로 보입니다.



코스닥은 0.05% 오른 1,226으로 시작했지만, 이후 다소 하락해 1,210대를 넘나들고 있습니다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일보다 1.6원 오른 1,474.1원에 거래를 시작한 이후 등락을 거듭하고 있습니다.



(영상편집 : 윤태호)