[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 이란 외무 장관이 푸틴 러시아 대통령을 만나 이란에 대한 러시아의 적극 지지를 확인했습니다. 러시아와 더 가까워질 것이라면서도 미국과의 협상 재개 역시 검토하고 있다고 밝혔습니다.



2. 코스피 장중 6,700선을 돌파하며 이틀 연속 사상 최고치를 경신했습니다. 코스닥은 외국인과 기관의 차익 실현으로 인해 소폭 하락하고 있습니다.



3. 미국 공화당 의원들이 쿠팡 등 미국 기업들에 대한 차별적 규제를 중단해 달라고 요구하는 서한을 강경화 주미대사에게 보낸 것과 관련해 범여권 의원 90여 명이 함께 작성한 항의 서한을 주한미국대사에게 전달하기로 했습니다. 쿠팡 김범석 의장의 신변 안전 보장 등을 요구한 것은 "비논리적인 사법주권 침해"라고 강조했습니다.



4. 도이치모터스 주가 조작과 명태균 여론조사, 통일교 금품 수수 혐의를 받는 김건희 여사에 대한 항소심 선고공판이 오늘(28일) 오후 3시 열립니다. 특검이 지난 8일 김 여사에 대해 1심과 같은 징역 15년을 구형한 가운데 항소심 공판도 생중계될 예정입니다.