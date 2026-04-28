'악마는 프라다를 입는다 2', '살목지' 잡는다…예매율 1위

20년 만에 돌아오는 '악마는 프라다를 입는다 2'가 개봉을 하루 앞두고 박스오피스 1위 데뷔를 예고했다.



28일 영화진흥위원회 예매율 집계에 따르면 '악마는 프라다를 입는다 2'는 37.4% 예매율과 14만 장의 예매량으로 두 부문 모두 1위에 올랐다. 같은 날 개봉하는 '슈퍼 마리오 갤럭시'(30.9%, 12만 장)와 현 박스오피스 1위작인 '살목지'(9.1%, 3만 5천 장)를 제친 결과다.



'악마는 프라다를 입는다 2'는 1편의 배경이 된 패션 매거진 '런웨이'를 배경으로 편집장 '미란다'(메릴 스트립 분)와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 '앤디'(앤 해서웨이 분)가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 '에밀리'(에밀리 블런트 분)와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기를 그린다.



2006년 개봉한 1편은 전국 137만 명의 관객을 모았다. 전 세계적으로는 3억 달러를 돌파하며 제작비(3천500만 달러)의 10배에 가까운 매출을 올린 바 있다.



개봉을 앞두고 영화의 주역인 메릴 스트립과 앤 해서웨이가 내한까지 해 홍보에 열을 올린 만큼 개봉일을 비롯해 첫 주말 성적에 기대가 모아진다.



(SBS연예뉴스 김지혜 에디터)