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'늑대와 춤을' 배우 네이선 체이싱 호스, 성범죄로 종신형 선고

유영규 기자
작성 2026.04.28 11:18 조회수
'늑대와 춤을' 배우 네이선 체이싱 호스, 성범죄로 종신형 선고
▲ 배우 네이선 체이싱 호스

14세 미성년자 성폭행 등의 혐의로 기소된 영화 '늑대와 춤을'의 원주민 배우 네이선 체이싱 호스가 법정에서 종신형을 선고받았습니다.

AP통신은 27일(현지 시간) 네바다주(州) 제8지방법원 재판부가 원주민 여성 3명을 성폭행한 혐의를 받고 있는 체이싱 호스에게 종신형을 선고했다고 보도했습니다.

이번 판결에 따라 올해 49세인 체이싱 호스는 37년 복역 후에야 가석방 신청 자격을 얻을 수 있습니다.

그는 성폭행, 납치, 음란행위, 아동 성 학대 자료 제작·소지 등 21건의 혐의로 기소됐으며, 앞서 배심원단은 이 가운데 13건을 유죄로 평결했습니다.

체이싱 호스는 1990년 미국 영화 '늑대와 춤을'에서 인디언 수(Sioux)족의 소년 전사 역할로 출연했습니다.

영화로 성공을 거둔 이후 자신의 유명세를 이용해 라코타족 의술사를 자처해 왔고, 치유 의식이라는 구실을 들어 원주민 여성과 소녀들을 유인한 뒤 성폭행한 것으로 조사됐습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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