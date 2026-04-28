담요 깔고 신발끈으로 탯줄 묶고…미 임신부 비행 도중 무사 출산

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▲ 비행기 기내에서 탄생한 아기

미국의 한 임신부가 5시간의 장거리 비행 도중 기내에서 응급구조원들의 도움을 받아 무사히 아기를 출산해 화제가 되고 있습니다.미 애틀랜타발 델타 항공을 타고 오리건주 포틀랜드 국제공항으로 향하던 임신부 애슐리 블레어는 기내에 탑승해 있던 응급구조원들의 도움을 받아 아기를 건강하게 출산했다고 AP통신 등이 28일(현지 시간) 보도했습니다.블레어는 지난 24일 오후 출산 예정일을 2주일 정도 앞두고 친정어머니가 있는 오리건주로 가기 위해 비행기에 탑승했습니다.처음에는 평범한 비행이었지만 착륙 30분을 앞두고 블레어에게 갑자기 진통이 오면서 기내 상황이 급박해졌습니다.이 비행기에는 153명이 탑승해 있었습니다.승무원들은 블레어가 진통을 호소하자 마침 기내에 탑승해있던 응급구조원 2명에게 임신부를 돌봐 달라고 요청했습니다.도미니카공화국에서 휴가를 보내고 귀국길에 올랐던 응급구조원들은 당시 기내에서 다른 환자를 살펴보던 간호사를 돕는 중이었습니다.응급구조원들은 블레어가 진통을 시작해 출산이 임박한 것으로 판단하고 승무원들에게 출산에 필요한 산과 키트와 멸균 세트 등을 요청했습니다.하지만 출산 때 필요한 장비를 구하지 못하자 블레어 옆 좌석의 승객들을 다른 곳으로 이동시켜 공간을 확보한 뒤 응급 처치에 들어갔습니다.응급구조원들은 승무원들로부터 담요를 받고 신발 끈을 확보한 채 블레어의 출산을 도왔습니다.이들은 블레어가 아기를 출산하자 신발 끈으로 탯줄을 묶는 등 현장에서의 즉석 조치로 무사히 출산을 이끌었습니다.블레어는 몸무게 2.5㎏의 여자아이를 출산했습니다.응급구조원 중 한 명인 티나 프리츠는 "아기는 태어났을 때 혈색이 매우 좋았다"며 "산모인 블레어는 (기내에서) 인기스타가 되었다"고 당시 상황을 전했습니다.포틀랜드 공항 측은 AP통신에 보낸 이메일을 통해 "산모와 아기는 비행기 착륙 직후 검진을 위해 지역 병원으로 이송됐다"며 산모와 아기 모두 건강한 상태였다고 밝혔습니다.델타 항공은 성명에서 출산을 도운 응급구조원들과 승무원들에게 깊은 감사의 마음을 전하면서 산모와 아기에게 행운을 빌었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)