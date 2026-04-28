[자막뉴스] "스위프트가 트럼프 지지?" 가짜사진 막는다…테일러 스위프트, '목소리 상표권' 출원

팝 가수 테일러 스위프트가 자신의 목소리와 사진에 대한 권리 확보에 나섰습니다.



AI 기술 발달로 연예인들의 가짜 영상이나 음성을 쉽게 만들 수 있게 된 상황에 대한 조치로 분석됩니다.



미 연예 전문 매체 버라이어티는 스위프트의 자산관리 업체가 지난 24일 특허상표청에 음성 2건과 사진 1건에 대한 상표권을 출원했다고 보도했습니다.



해당 음성 두 건은 스위프트의 시그니처 인사말인 '안녕, 테일러 스위프트예요'(Hey, it's Taylor Swift)와 '안녕, 테일러야'(Hey, it's Taylor)이고, 사진은 분홍색 기타를 들고 은색 부츠와 무지갯빛 보디수트를 입은 스위프트의 모습이 담긴 것입니다.



지적재산(IP) 전문 변호사 조시 거벤은 이번 상표권 출원을 두고 "아티스트의 동의 없이 목소리와 사진을 쓰는 AI의 잠재적인 위험에 대한 엔터테인먼트 업계의 우려를 반영한 것으로 보인다"고 설명했습니다.



앞서 할리우드 배우 매튜 맥커너히도 동의하지 않은 AI 활용을 막기 위해 특허상표청에 자신의 음성과 사진 등 8건에 대한 상표권을 출원했습니다.



스위프트의 얼굴은 AI 챗봇과 음란물 이미지 등에 무단으로 사용된 적이 있는 데다, 지난 2024년 트럼프 대통령이 대선을 앞두고 스위프트가 본인을 지지한다는 내용이 담긴 이미지를 공유했다가 뒤늦게 가짜 AI 사진으로 밝혀지기도 했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 서병욱, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)