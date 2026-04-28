[현장영상] '스윽' 대학교 캠퍼스 안으로 등장한 거대한 몸집에 학생들 '공포'

최근 전국 도심 곳곳에서 멧돼지 출몰이 잇따르고 있습니다. 지난 19일, 서울 서대문구 이화여대 캠퍼스. 멧돼지로 추정되는 동물을 목격했다는 신고가 접수됐습니다. 이후 22일과 26일에도 신고가 이어지며 수차례 수색이 진행됐지만 개체는 확인되지 않은 상태입니다.



학생들이 불안감을 호소하자 학교 측은 결국 '경보'를 발령하고 출몰 주의 공지와 함께 안전 대책에 나섰습니다. 문제는 이 같은 상황이 서울만의 일이 아니라는 점이었는데요. 가평에서는 휴게소 화장실에 멧돼지가 나타나 시민들이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌고, 세종에서는 아파트 주변 상가 유리창을 뚫는 사고가 발생했습니다.



봄철마다 반복되는 도심 출몰. 그 횟수는 최근 들어 더 빠르게 늘고 있는 실정입니다. 산을 떠난 멧돼지들은 왜 도심까지 내려오고 있는 걸까요. 현장영상에 담았습니다.



(취재: 조성규 / 구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 이정주 / 제작: 모닝와이드 3부)