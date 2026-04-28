'29번째 한국인 메이저리거' 송성문, 한 타석도 못 서고 트리플A행

▲ 송성문

미국프로야구에 진출한 송성문(29·샌디에이고 파드리스)이 메이저리그(MLB)에서 방망이 한번 휘두르지 못하고 마이너리그로 내려갔습니다.샌디에이고 구단은 오늘(28일) 송성문을 트리플A 팀 엘패소 치와와스로 내려보냈다고 밝혔습니다.송성문은 지난 26일 멕시코 멕시코시티에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와 경기를 앞두고 처음 메이저리그로 승격됐습니다.미국이 아닌 다른 나라에서 열린 경기였기에 '27번째 선수'(특별 추가 로스터) 규정에 따라 빅리그에 이름을 올렸습니다.첫날 경기에서 벤치만 지킨 송성문은 27일 경기에서는 8회초 대주자로 나서 그라운드를 밟았습니다.하지만 샌디에이고가 해외 경기를 마치고 복귀하면서 로스터가 26명으로 줄자 다시 마이너리그로 내려가게 됐습니다.한국인 29번째 메이저리거가 됐지만 타석에는 한 번도 서지 못하고 다시 마이너리그로 내려간 겁니다.지난해 12월 샌디에이고와 4년 총액 1천500만 달러에 계약한 송성문은 스프링캠프 도중 복사근을 다쳐 개막 로스터에서 제외됐습니다.부상에서 회복돼 트리플A 엘패소에서 시즌을 시작한 송성문은 20경기에서 타율 0.293, 홈런 없이 12타점을 올렸습니다.(사진=연합뉴스)