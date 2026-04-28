한은 1분기 순이익 4조 2천억, 사상 최대…올해도 세수 효자 될 듯

올해 1분기 고환율이 지속되면서 한국은행의 순이익이 작년 동기보다 3배로 불어 역대 최대를 기록했습니다.



오늘(28일) 한은 월별 대차대조표에 따르면 올해 3월 말까지 한은의 누계 당기순이익은 4조 2천72억 원으로 집계됐습니다.



이는 작년 동기(1조 3천874억 원)의 3배로 증가한 것으로, 1분기 기준 역대 최대 규모입니다.



종전 최대였던 2020년 3월(2조 2천165억 원)의 약 두 배 수준입니다.



한은은 매달 마지막 영업일에 누계 당기순이익을 포함한 월별 대차대조표를 공고합니다.



2023년 1월부터는 대차대조표 작성 방식을 수정해 미수 수익과 미지급 비용·법인세 추정치도 반영하고 있습니다.



2월 말 기준 순이익은 3조 2천498억 원으로 작년 동기(6천68억 원)의 다섯 배가 넘었습니다.



한은 월별 누계 순이익 규모는 전년도 결산이 확정되는 2월 이후부터 집계해 공고합니다.



3월 한 달간 1조 원 가까이 불어나면서 1분기에만 작년 상반기(4조 5천850억 원) 전체와 맞먹는 규모의 순이익을 냈습니다.



한은 수지는 주로 외화 유가증권 등 자산 운용에 따른 이자, 매매 손익 등으로 구성돼 매년 금리와 주가, 환율 등의 영향을 크게 받습니다.



지난해에 이어 올해에도 1분기 평균 1천460원이 넘는 고환율이 이어지면서 한은의 외화 유가증권 수익 등이 불어 순이익이 증가한 것으로 보입니다.



한은이 1분기 사상 최대 순이익을 거두면서 올해도 정부 세수 증가에 도움이 될 가능성이 커 보입니다.



한은은 매년 거둔 세전 순이익을 기준으로 법인세를 납부합니다.



이후 남은 금액의 일부는 법정적립금 등으로 적립한 뒤 나머지를 다시 정부 세입으로 처리합니다.



한은은 지난해 세전으로 20조 원이 넘는 순이익을 거두면서 법인세만 5조 4천375억 원을 납부했습니다.



이는 전년도 법인세(2조 5천782억 원)의 두 배 수준으로, 반도체 호황으로 수익이 급증한 SK하이닉스(5조 6천억 원)와 맞먹어 국내 기관 중 법인세 규모로 2위를 기록했습니다.



법인세를 내고 남은 세후 순이익도 역대 최대인 15조 3천275억 원으로, 한은은 이 중 10조 7천50억 원을 정부 세입으로 처리했습니다.



당시 한은은 연말 외환시장 안정화 조치 과정에서 외환 매매익이 늘고 유가 증권 상승 등의 영향으로 외화 자산 관련 순이익이 증가했다고 설명했습니다.



(사진=연합뉴스)