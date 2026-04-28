맨유, 브렌트퍼드에 2-1 승리…UCL행 티켓 굳히기

▲ 골 세리머니를 펼치는 베냐민 셰슈코

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드(맨유)가 다음 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출권 확보에 바짝 다가섰습니다.맨유는 오늘(28일) 잉글랜드 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 브렌트퍼드와 2025-2026 EPL 34라운드 홈 경기에서 카세미루와 베냐민 셰슈코의 릴레이 득점을 앞세워 2대 1로 이겼습니다.2연승 신바람을 낸 맨유는 승점 61을 기록, 아스널(승점 73)과 맨체스터 시티(승점 70)에 이어 3위를 내달렸습니다.오늘 승리로 맨유는 6위 브라이턴 앤드 호브 앨비언(승점 50)과 승점 차를 11로 벌렸습니다.EPL에선 정규리그 1~5위가 다음 시즌 UCL 리그 페이즈 직행권을 따내는데, 정규리그 종료 4경기를 남기고 3위를 달리는 맨유는 34라운드 결과에 따라 일찌감치 'UCL 티켓'을 확보할 수 있는 유리한 고지에 올랐습니다.특히 맨유는 지난 시즌 최악의 부진 속에 15위로 시즌을 끝내면서 이번 시즌 유럽클럽대항전에 나서지 못했습니다.이번 시즌 EPL 무대에서도 초반 들쭉날쭉한 성적으로 위기를 겪으며 14위까지 추락했던 맨유는 지난 1월 후벵 아모링 감독을 경질하고 마이클 캐릭에게 지휘봉을 맡긴 이후 되살아 났습니다.맨유는 18라운드부터 28라운드까지 11경기 연속 무패(7승 4무) 행진을 펼치며 순위를 3위까지 끌어올린 뒤 지금까지 유지해, 우승 경쟁은 사실상 힘들어졌지만 다음 시즌 유럽클럽대항전 복귀에 바짝 다가섰습니다.맨유는 전반 11분 만에 오른쪽 코너킥 이후 해리 매과이어가 헤더로 투입한 패스를 카세미루가 또다시 헤더로 득점에 성공했습니다.전반 43분에는 역습 상황에서 브루누 페르난드스가 건넨 볼을 세슈코가 골 지역 왼쪽에서 잡아 오른발 슈팅으로 추가 골을 뽑아내 2대 0으로 달아났습니다.셰슈코의 득점은 결승골이 됐습니다.도움 19개를 기록한 페르난드스는 라얀 셰르키(맨시티·10도움)와 격차를 9개로 벌리고 도움왕을 향해 전진했습니다.페르난드스는 도움 2개만 더하면 티에리 앙리(은퇴)와 케빈 더브라위너(나폴리)가 보유한 EPL 한 시즌 최다 도움(20개)을 넘어 새로운 대기록의 주인공이 될 수 있습니다.더불어 페르난드스는 오늘 도움 추가로 맨유에서 통산 70골 70도움을 기록, 맨유에서 뛸 당시 크리스티아누 호날두가 작성했던 공격포인트 140개(103골 37도움)와 어깨를 나란히 했습니다.맨유 역대 최다 공격포인트 기록은 웨인 루니(183골 93도움)가 보유하고 있습니다.맨유는 후반 43분 추격 골을 내줬지만 추가 실점을 막아내며 1골 차 승리를 챙겼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)