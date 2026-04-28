'47세' 한다감, 연예계 최고령 산모 됐다…"시험관 1번에 바로 임신 성공"

배우 한다감(47)이 결혼 6년 만에 임신 소식을 전하며 연예계 최고령 산모가 됐다.



한다감은 28일 자신의 소셜미디어를 통해 "41세에 결혼해 올해 결혼 6년 차에 하늘의 축복으로 아이를 갖게 됐다"며 "지금도 믿기지 않지만 사실"이라고 밝혀 많은 축하를 받았다. 2020년 1월 비연예인 남성과 결혼한 한다감은 올 가을 엄마가 될 예정이다.



1980년생으로 올해 47세인 그는 "이 늦은 시기에 큰 축복과 선물을 주셔서 감사하다"고 소감을 전했다. 또 "병원을 미리 다니며 준비한 결과 단 1번에 성공했다"고 설명하며 시험관 시술을 통해 임신에 성공했다고 밝혔다.



현재 건강 상태에 대해서는 "조심해야 할 단계는 지나 평소처럼 운동과 방송 스케줄을 소화하고 있다. 최고령 산모인 만큼 운동과 관리에 더욱 신경 쓰며 제2의 인생을 다시 걸어 나가 보겠다"고 덧붙였다.



앞서 한다감은 SBS 예능프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에서 가끔 연락하던 사이였던 남성과 골프를 치며 인연이 깊어졌고 사랑을 키우다가 먼저 결혼하자고 제안했다고 러브스토리를 공개한 바 있다.



사진=백승철 기자



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)