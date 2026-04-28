DL이앤씨, 목동 6단지 시공사 입찰 단독 참여…수의계약 임박

▲ DL이앤씨가 제시한 목동 6단지 '아크로 목동 리젠시' 재건축 조감도

DL이앤씨가 서울 양천구 목동 신시가지 재건축 1호 단지인 목동 6단지 시공권 수주를 코앞에 뒀습니다.DL이앤씨는 지난 27일 서울 양천구 목동 6단지 재건축 사업의 수의계약을 위한 입찰 제안서를 제출했다고 오늘(28일) 밝혔습니다.목동 6단지는 전체 2만 6천여 가구에 달하는 목동 신시가지 1∼14단지 재건축 단지 가운데 사업 일정이 가장 빨라 단지 전체를 통틀어 이번이 첫 시공사 선정입니다.DL이앤씨는 앞서 두 번의 입찰에서 단독 응찰해 유찰됐고, 이번에 다시 단독으로 참여하며 우선협상대상자 자격을 획득했습니다.조합은 DL이앤씨의 사업 제안을 검토한 뒤 6월 27일 시공사 선정 총회를 열 계획입니다.목동 6단지는 앞으로 재건축을 통해 지하 2층∼지상 최고 49층짜리 14개 동, 2천173가구 규모(조합 원안설계 기준)의 대단지로 탈바꿈합니다.사업비는 총 1조 2천129억 원입니다.DL이앤씨는 목동 6단지의 단지명으로 '아크로 목동 리젠시(ACRO MOKDONG REGENCY)'를 제안했습니다.DL이앤씨 관계자는 "대표 교육특구이자 명문 주거지라는 가치를 강조하고 목동의 새로운 시대를 여는 상징이자 기준이 되겠다는 의미를 담았다"고 설명했습니다.회사 측은 글로벌 건축 디자인 회사인 '저디(JERDE)', 세계적인 조경회사 'MSP(Martha Schwartz Partners)' 등과 손잡고 목동 6단지에 입체적이면서 차별화된 외관·조경 디자인을 구현할 방침입니다.DL이앤씨 관계자는 "목동 6단지는 목동에서 유일하게 한강과 안양천을 함께 조망할 수 있는 최고의 입지를 갖고 있다"며 "하이엔드 브랜드인 아크로가 가진 모든 역량을 총동원해 이번 제안을 준비했다"고 말했습니다.(사진=DL이앤씨 제공, 연합뉴스)