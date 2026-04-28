오픈AI, MS와 계약 고쳐 클라우드 독점 해소…"수주 내 AWS 입점"

▲ 오픈AI와 마이크로소프트

챗GPT 개발사 오픈AI의 인공지능(AI) 모델을 독점 업체였던 마이크로소프트(MS) '애저' 클라우드 외에 아마존웹서비스(AWS)에서도 사용할 수 있게 됩니다.오픈AI와 MS는 양사 간 계약을 개정해 그간 MS가 독점 보유했던 AI 모델 사용권을 비독점 라이선스로 전환하기로 했다고 현지 시간 27일 밝혔습니다.이에 따라 오픈AI는 그간 애저에만 제공했던 GPT 모델을 앞으로는 아마존웹서비스(AWS)와 구글 클라우드 등에도 공급할 수 있게 됐습니다.다만 오픈AI는 여전히 MS를 주요 클라우드 파트너로 유지하며, MS가 필요한 기능을 지원할 수 없는 경우를 제외하고는 오픈AI 제품을 애저에 우선 출시하기로 했습니다.MS는 기존 계약과 마찬가지로 오픈AI의 모델·제품에 대한 지식재산권(IP) 라이선스를 2032년까지 보유하게 되지만, 라이선스 조건은 독점에서 비독점으로 변경됩니다.대신 MS는 앞으로 자사 서비스망을 통해 오픈AI의 모델을 판매한 데 따른 수익을 오픈AI에 지급하지 않기로 했습니다.오픈AI가 2030년까지 자사 모델·제품 판매 수익의 일정 비율을 MS에 배분하기로 한 조건도 유지됐습니다.해당 비율은 20%인 것으로 업계에 알려져 있습니다.특히 이 부분에서 오픈AI가 2030년 이전이라도 '범용인공지능'(AGI)을 달성하면 수익 배분을 중단하기로 했던 기존 조항은 삭제됐습니다.AGI는 모든 영역에서 인간과 유사하거나 더 나은 수준의 AI를 의미하는 용어이지만, 세부적인 영역에서 업계에 합의된 정의가 없다는 점에서 해당 조항이 논란이 돼왔습니다.양사의 이번 계약 개정은 최근 오픈AI가 AWS를 통해 AI 서비스를 제공하기로 한 이후 불거진 갈등을 해소하는 차원으로 풀이됩니다.오픈AI는 AWS 인프라를 토대로 기업용 AI 서비스 '프런티어'를 제공하기로 했지만, MS는 지난달 이런 조치가 양사 계약에 어긋나는 것이라며 법적 대응을 검토 중이라고 밝힌 바 있습니다.양사는 공동 성명을 통해 "개정된 계약은 예측 가능성이 커져 양사에 새로운 기회를 모색할 수 있는 유연성을 제공"하는 동시에 "대규모 AI 플랫폼을 구축하고 운영할 수 있는 공동 역량을 강화한다"고 밝혔습니다.MS는 오픈AI가 챗GPT를 출시하기 3년 여 전인 2019년부터 오픈AI에 투자를 이어왔고, 오픈AI가 지난해 영리를 추구할 수 있는 공익법인(PBC)으로 구조를 개편할 당시 지분율 약 27%를 인정받아 오픈AI 재단에 이어 2대 주주 지위에 있습니다.(사진=마이크로소프트 제공, 연합뉴스)