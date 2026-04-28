[자막뉴스] "서열 1·2·3순위 다 있었는데"…총격 만찬 당시 '지정생존자' 없었다

트럼프 대통령을 비롯해 미국 행정부와 의회 등 최고위 인사들이 모인 백악관 출입기자 만찬장 행사에서 총격 사건이 일어날 당시, '지정생존자'가 없었던 것이 적절했느냐는 지적이 제기되고 있습니다.



'지정생존자'는 미국 대통령을 비롯해 정부 승계 상위 순위에 있는 인사들이 한자리에 모였다가 만일의 사태가 발생했을 때 행정부 기능이 마비되지 않도록 특정한 장관급 인사를 대통령 직무를 곧바로 승계할 수 있게 정해두는 제도입니다.



지정생존자로 선정된 인원은 대통령을 비롯한 다른 정부 요인들이 집결하는 장소로 가지 않고 별도의 장소에서 대기합니다.



미국의 경우 대통령의 의회 국정연설 때 보통 지정생존자를 정해두는데, 대통령에 이어 서열 2순위인 부통령, 3순위인 하원의장, 4순위인 상원 임시의장 등이 한자리에 집결하는 행사이기 때문입니다.



자칫 대통령 국정연설 중에 폭발 사고가 발생해 최고위 인사들이 모두 직무를 수행할 수 없는 상황에 대비해 지정생존자 1명이 국정연설에 참석하지 않고 다른 장소에서 경호를 받으며 대기합니다.



그러나 이번 백악관 기자협회 만찬 행사와 관련해서는 '지정생존자'가 없었던 것으로 전해졌습니다.



만찬에는 트럼프 대통령, 밴스 부통령, 마이크 존슨 하원의장이 참석했고, 상원 임시의장인 척 그래슬리 의원은 참석하지 않았습니다.



다행히 총격 사건으로 숨진 사람 없이 사건이 종료되기는 했지만 트럼프 정부와 의회 최고위 인사들이 집결하는 행사를 앞두고 지정생존자를 뒀어야 하는 것 아니냐는 비판이 나오는 것입니다.



논란이 계속되자 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 현지시간 27일 열린 브리핑에서 지정생존자를 정해 둘 필요 자체가 없었다고 해명했습니다.



[캐럴라인 레빗/백악관 대변인: 만찬 행사 전에도 지정생존자 관련 논의가 있었지만, 승계 순위에 있는 여러 장관들이 개인적 이유로 참석하지 않았기에 별도로 지정생존자를 정해둘 필요가 없었습니다.]



하지만 같은 공화당에서도 부적절했다는 지적이 끊이지 않았는데, 총격 사건 당시 만찬장에 있었던 공화당 소속 마이클 매콜 미 연방하원의원은 "내게 떠올랐던 건 정부 승계 문제"라며 폭발물이 터져 대통령과 부통령, 하원의장이 모두 쓰러졌다면 어떻게 됐겠느냐고 꼬집었습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)