[자막뉴스] "옆집 7억인데 우리는?" 하이닉스발 '성과급 전쟁'…상대적 박탈감에 하청까지 '가세'

국내 산업계가 성과급을 둘러싸고 때아닌 갈등에 직면했습니다.



SK하이닉스의 기록적인 실적과 보상안이 공개되면서, 삼성전자와 현대차 등 주요 대기업은 물론 하청업체까지 보상을 요구하고 나선 겁니다.



발단은 반도체 업계의 실적 격차였습니다.



SK하이닉스가 영업이익률 70%를 넘기며 1인당 평균 7억 원 수준의 성과급이 예상되자, 비슷한 업종뿐 아니라 다른 업종에서까지 더 높은 수준의 보상을 요구하고 나선 겁니다.



삼성전자 노조는 영업이익의 15%를, 현대차 노조는 순이익의 30% 지급을 요구하고 있습니다.



한화에어로스페이스와 LG유플러스 등도 성과급 상한 폐지를 주장하고 나섰습니다.



업종별 수익 구조와 관계없이 보상 수준을 맞추려는 동기화 현상이 벌어지고 있는 겁니다.



보상 수준을 둘러싼 갈등은 하청업체로까지 번지는 모양새입니다.



특히 최근 시행된 노란봉투법을 근거로 하청 노조가 원청에 직접 이익 배분을 요구하기 시작했습니다.



HD현대중공업 노조의 경우 정년퇴직한 하청 노동자들의 성과급 지급 문제로 국가인권위 진정과 고용부 고발을 이어가고 있습니다.



"똑같은 배를 만들고 똑같은 위험을 감수하는데 왜 성과급 지급일 변경으로 퇴직자가 소외되어야 하느냐"며 조선업의 고질적인 이중 구조 탓에 숙련 노동자들의 노동 가치가 훼손되고 있다는 주장입니다.



이에 원청과 하청, 그리고 과도한 요구를 경계하는 주주들까지 얽히며 노사와 주주들 간의 갈등으로 번지는 양상입니다.



실적에 걸맞은 보상을 요구하는 것은 당연하지만, 업계에서는 우려의 목소리도 나옵니다.



주력 산업의 라인이 멈출 경우 공급망 연쇄 마비는 물론, 신뢰도 하락으로 인한 글로벌 고객사 이탈이 우려되기 때문입니다.



외신들 또한 한국 기업들 내부 갈등이 글로벌 IT 공급망에도 영향을 미칠 수 있다고 지적합니다.



닛케이 아시아는 이번 사태가 기업들의 장기적인 시장 지위에 영향을 미칠 수 있다고 지적했고, 로이터는 "삼성의 생산 차질이 메모리 반도체를 사용하는 전방 산업군의 공급 병목 현상을 확산시킬 것"이라고 우려했습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)