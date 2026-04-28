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캘리포니아 '억만장자세' 주민투표 부쳐지나?…150만 명 서명 받아

곽상은 기자
작성 2026.04.28 09:25 조회수
캘리포니아 '억만장자세' 주민투표 부쳐지나?…150만 명 서명 받아
▲ 캘리포니아 억만장자세

미국 캘리포니아주에서 억만장자 부유세 도입이 주민투표에 부쳐질 전망입니다.

영국 일간 가디언은 이른바 '억만장자세' 도입을 추진해 온 전미서비스노조 서부의료지부가 150여만 명의 서명을 모았다고 현지시간 27일 보도했습니다.

주민투표 안건으로 올리려면 87만 5천 명의 서명을 받아야 하는데, 올 초부터 서명운동을 진행해 이를 훌쩍 넘는 성과를 낸 겁니다.

이 서명은 선거관리 당국에 전달된 뒤, 검증 절차를 거쳐 오는 6월 말까지 투표 여부가 결정됩니다.

이를 통과하게 되면 11월 주민투표가 이뤄집니다.

주민투표 안건은 캘리포니아에 거주하는 순자산 10억 달러, 우리 돈 약 1조 4천600억 원 이상 부유층에게 자산의 5%를 일회성 세금으로 내도록 하는 내용입니다.

노조는 이를 통해 약 1천억 달러를 모아 저소득층 의료보험인 메디케이드 예산을 충당할 수 있다고 보고 있습니다.

캘리포니아는 미국 주 가운데 억만장자가 가장 많이 사는 곳입니다.

다만, 최근 억만장자세 도입 움직임이 벌어지면서 부자들이 주 내 자산을 처분하고 타지역으로 떠나고 있습니다.

포브스에 따르면 구글 공동 창업자 래리 페이지가 지난해 캘리포니아 내 기업 45곳을 폐업하거나 이전했고, 거주지도 플로리다주 마이애미로 옮겼습니다.

세르게이 브린 구글 공동창업자도 플로리다와 네바다에 부동산을 샀고, 마크 저커버그 메타 CEO 역시 플로리다에 주택을 구입했습니다.

피터 틸 페이팔 창업자, 트래비스 캘러닉 전 우버 CEO, 래리 엘리슨 오라클 창업자 등도 캘리포니아 부동산을 처분하거나 떠날 계획이라고 밝힌 바 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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