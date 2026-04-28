1. '대통령 암살미수' 혐의 기소…"트럼프 악마화 탓"



미국 백악관 출입 기자단 만찬 행사장에서 총을 쏜 용의자가 트럼프 대통령 암살 미수 혐의로 기소됐습니다. 백악관은 이번 사건이 야권이 트럼프를 악마화해왔기 때문에 벌어진 거라고 주장했습니다.



2. 푸틴, 이란 적극 지지…"이란 석유 400만 배럴 통과"



푸틴 러시아 대통령이 이란 외무 장관을 맞아 이란을 적극 지지한다고 밝혔습니다. 지난 24일 이란 석유 400만 배럴을 실은 유조선 여러 척이 미군 봉쇄를 뚫고 호르무즈 해협을 통과한 것으로 알려졌습니다.



3. 고유가 지원금 첫날 '북적'..'주유소 사용 불가' 논란



고유가 피해 지원금이 어제(27일)부터 지급되기 시작했습니다. 정작 대부분의 주유소에선 사용할 수 없어서 논란입니다.



4. 박성재 20년 구형…오늘 김건희 2심 선고



비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무장관에 대해 특검이 징역 20년을 구형했습니다. 오늘은 김 여사의 항소심 선고가, 내일은 윤석열 전 대통령의 항소심 선고가 잇따라 내려집니다.