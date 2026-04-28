헤지펀드 대부 달리오 "지금은 스태그플레이션…금리인하 안돼"

▲ 브리지워터 어소시에이츠의 창업자 레이 달리오

세계 최대 헤지펀드인 브리지워터 어소시에이츠의 창업자 레이 달리오는 27일(현지시간) 미국 경제가 스태그플레이션(고물가 속 경기 침체) 국면에 있다고 진단하며, 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보자에게 금리 인하는 실수가 될 것이라고 경고했습니다.달리오는 이날 미 경제방송 CNBC에 출연, "우리는 확실히 스태그플레이션 시기에 있다"며 현 인플레이션 수치들이 연준의 목표치와 격차가 더 커지고 있다고 말했습니다.그는 워시 후보자가 취임 후 금리를 인하한다면, 개인뿐만 아니라 연준의 신뢰도 훼손될 수 있다고 강조했습니다.달리오는 "확실히, 지금은 금리를 인하하지 않을 것"이라며 "당신의 신뢰를 잃게 될 것이고, 연준도 신뢰를 잃게 될 것이다. 특히 지금은 그렇다"고 말했습니다.그는 "다른 나라들의 통화정책을 보더라도 금리 인하는 찾아보기 어려울 것"이라고 덧붙였습니다.이어 "따라서 당신의 기준이 무엇이든 간에, 오늘의 정보를 기준으로 한다면 금리 인하 쪽으로 기울지는 않을 것"이라고 강조했습니다.달리오는 최근 이란과의 전쟁 등 지정학적 위험에도 기업 실적 호조로 인해 주식시장의 반등은 타당하다고 평가했습니다.다만 분산 투자 차원에서 자산 포트폴리오의 5∼15%를 금에 배분할 것을 권고했습니다.(사진=게티이미지코리아)