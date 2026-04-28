백악관 기자협회 만찬 총격범 기소…대통령 암살미수 혐의

▲ 트럼프 대통령 암살 시도 용의자

도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관출입기자협회 만찬 장소 바로 앞에서 총격 사건을 벌인 용의자가 현지시간 27일 대통령 암살 미수 혐의로 기소됐다고 AP 통신 등 미국 언론이 보도했습니다.용의자 콜 토마스 앨런(31)은 사건 현장에서 체포돼 구금돼 있었으며, 이날 워싱턴 DC 연방 법원에 출석했습니다.검찰은 범행 동기를 공개하지 않았습니다.다만, 사건 직전 가족들에게 보낸 선언문에는 자신을 '친절한 연방 암살자'라고 칭했고, 이름을 적시하지 않으면서도 트럼프 대통령을 타깃으로 삼고 있음을 간접적으로 시사한 바 있습니다.트럼프 행정부의 다양한 정책에 대한 불만을 드러낸 점 등을 문제 삼았다고 통신은 전했습니다.앨런은 또한 주(州)간 총기 및 탄약 운반법 위반, 폭력 범죄 도중 총기 발사 혐의 등으로도 기소됐습니다.검찰은 이와 함께 앨런에 대한 재판 전 구금을 법원에 요청했다고 CNN 방송은 전했습니다.앨런은 지난 25일 오후 8시 34분쯤 백악관 출입기자협회 만찬이 열린 워싱턴 DC의 워싱턴 힐튼 호텔 만찬장 근처의 보안검색 구역에서 산탄총과 권총, 칼 등으로 무장한 채 보안검색대를 돌진해 통과한 직후 당국에 제압됐습니다.앨런은 당시 총기를 발사해 보안 요원 1명이 맞았으나 방탄조끼를 입고 있었던 덕분에 크게 다치지 않았고, 만찬장에 있던 트럼프 대통령과 행정부 고위 당국자 등 참석자들은 모두 무사히 대피했습니다.