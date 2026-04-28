경찰 통지서 붙인 카페…"더는 와이파이 없어" 분노

다음은 한 유명 프랜차이즈 카페가 매장 내에서 더 이상 와이파이를 제공하지 않는다는데 이유가 뭔가요?



이게 소위 '카공족'들 때문에 취한 조치가 아니었습니다.



최근 온라인 커뮤니티에는 한 카페의 안내문 사진이 화제가 됐는데요.



매장 측이 "와이파이 제공을 중단한다"는 안내와 함께 경찰서에서 받은 사실 통지서까지 함께 게시했습니다.



안내문에 따르면 일부 고객이 카페 와이파이를 이용해 불법 영상을 내려 받으면서 점주가 경찰 조사까지 받게 됐다는 건데요.



토렌트 같은 P2P 프로그램은 파일을 내려받는 동시에 자동으로 다른 이용자에게 배포되는 구조라 다운로드만 했어도 저작권법 위반으로 처벌받을 수 있습니다.



이 과정에서 IP 주소를 토대로 인터넷 가입자가 특정되다 보니 와이파이를 제공한 카페 점주가 억울하게 수사 대상이 된 겁니다.



결국 점주는 추가 법적 문제를 막기 위해 와이파이 제공을 전면 중단할 수밖에 없었는데요.



사연을 접한 누리꾼들은 "호의로 제공한 서비스 때문에 경찰서까지 가게 되면 끊을만하다", "민폐 손님 때문에 일반 시민들만 피해를 본다"며 대체로 점주의 결정을 이해한다는 반응을 보냈습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)