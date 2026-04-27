독일 총리, 미국 이례적 비판…"이란에 굴욕당하는 중"

▲ 프리드리히 메르츠 독일 총리

미국 전체가 이란에 "굴욕을 당하고" 있으며, 중동 전쟁이 쉽사리 끝나지 않을 것이라고 프리드리히 메르츠 독일 총리가 경고했습니다.dpa통신 등에 따르면, 메르츠 총리는 현지시간 27일, 독일 서부 노르트라인베스트팔렌주 마르스베르크의 한 김나지움(중·고등학교)을 방문해 이런 견해를 밝히며 "이란은 예상보다 훨씬 강하고, 미국은 협상에서도 설득력 있는 전략이 없다"고 비판했습니다.학생들과의 토론에서 "이런 분쟁에서 문제는 항상 동일합니다. 단지 시작하기만 해서는 안 되고, 다시 빠져나와야 한다"며 "우리는 이를 아프가니스탄에서 20년 동안 고통스럽게 경험했고, 이라크에서도 그랬다"고 설명했습니다.메르츠 총리는 이어 "미국이 전략 없이 이번 전쟁에 돌입한 것은 꽤 명백하다"며 그로 인해 분쟁을 끝내는 것이 더 어려워졌다고 말했습니다.이어 "특히 이란인들은 매우 능숙하게 협상을 진행하고 있거나, 혹은 교묘하게 협상을 하지 않고 있다"며 "미국 측은 (파키스탄) 이슬라마바드에 간 뒤 아무런 결과도 없이 다시 떠나야 했다"고 지적했습니다.그러면서 "한 나라 전체(미국)가 이란 지도부에 의해 굴욕을 당하고 있다"고 덧붙였습니다.메르츠 총리는 아울러 "현 상황은 매우 복잡하게 얽혀 있다"며 "우리 역시 이번 전쟁으로 인해 막대한 비용을 치르고 있고, 우리 경제도 직접적인 영향을 받고 있다"고 강조했습니다.미국과 이스라엘이 지난 2월 28일 이란 공격을 시작하기 전에 독일과 유럽에 미리 상의하지 않았다면서, 자신은 이후 도널드 트럼프 미국 대통령에게 이란 전쟁에 대한 회의적 시각을 직접 전달했다고도 밝혔습니다.이어 "만약 전쟁이 이처럼 이어지고, 점점 더 악화할 것을 알았다면 그에게 좀 더 강하게 말했을 것"이라고 덧붙였습니다.메르츠 총리는 독일이 봉쇄된 호르무즈 해협의 통항 재개를 돕기 위해 기뢰 제거 함정을 파견할 준비가 돼 있다면서, 다만 이를 위해서는 교전이 우선 중단되어야 한다고 말했습니다.(사진=연합뉴스)